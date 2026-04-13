AKTIEN IM FOKUS 2: Dell und HP nachbörslich unter Druck - Nvidia dementiert

(neu: Nvidia weist Bericht zurück)

NEW YORK (dpa-AFX) - Abgekühlte Übernahmehoffnungen haben am Montag nach US-Börsenschluss die Aktien von Dell und HP Inc belastet. Beide Titel verloren zuletzt jeweils knapp drei Prozent. Zuvor hatte Nvidia einen Bericht der Website SemiAccurate dementiert. Diesem zufolge ist der KI-Chipgigant auf der Suche nach einem Zukauf, womit Nvidia die PC-Landschaft neu formieren wolle. Der Bericht sei falsch, teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss mit. Man befinde sich nicht in Diskussionen über den Kauf eines PC-Herstellers.

Im regulären Geschäft hatte der Bericht die Kurse von Dell und HP deutlich angetrieben. Aus dem Handel gingen die Aktie mit einem Aufschlag von 6,7 beziehungsweise 5,3 Prozent. Der Nvidia-Kurs reagierte hingegen sowohl auf den Bericht als auch auf das Dementi kaum./he