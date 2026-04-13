AKTIEN IM FOKUS: Dell und HP steigen - Spekulation um Übernahme
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Dell und HP Inc . am Montag nach oben gehievt. Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant Nvidia auf der Suche nach einer Übernahme, womit Nvidia die PC-Landschaft neu formieren will.
Dell setzte seinen Rekordlauf fort und stieg zuletzt um 6,1 Prozent. Für HP ging es um 3,6 Prozent hinauf, womit die seit Herbst des vergangenen Jahres schwachen Papiere aus ihrer jüngsten Seitwärtsspanne aber nicht hinauskommen. Nvidia notierten etwas schwächer. Alle drei Unternehmen gaben zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht ab./ajx/he
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