ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Springer Nature auf 'Overweight' - Ziel 24 Euro

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Wissenschaftsverlag erwartet er am 5. Mai eine anhaltend gute organische Entwicklung. Währungsseitig gebe es allerdings eine enorme Bremswirkung./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

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