ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
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