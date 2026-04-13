ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 32 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 32 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC

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