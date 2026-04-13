ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus stünden Kommentare des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche hinsichtlich der Signale seiner Kunden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am kommenden Mittwoch. Echte Auftragszahlen werde ASML nämlich nicht mehr liefern. Deshpande geht aber davon aus, dass sich die Niederländer sehr optimistisch äußern werden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
JP Morgan
ASML Holding (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Spekulation um Ukraine-Deal
Rüstungswerte unter Druck10. Apr. · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Alle Premium-News