ANALYSE-FLASH: RBC belässt Goldman Sachs auf 'Sector Perform' - Ziel 1030 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1030 US-Dollar belassen. Gerard Cassidy sprach am Montag nach den Zahlen der US-Bank von einem insgesamt starken Quartal, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Erträgen. Er möchte aber mehr erfahren zu den Gründen für das schlechtere Abschneiden im Handel mit Währungen, Anleihen und Rohstoffen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT
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