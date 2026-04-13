ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte habe das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Um diese Effekte und auch Fusionen & Übernahmen bereinigt, entspreche das Wachstum der Konsensschätzung. Da allerdings auch das Wachstum aus eigener Kraft der Sparte Mode & Leder enttäuscht habe, rechnet er kurzfristig mit negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT

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