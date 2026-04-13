Börse heute: DAX schwach, Öl über 100 Dollar, dazu Amazon, Intel, Nvidia und Netflix im Fokus

Die neue Börsenwoche startet mit spürbarer Unsicherheit: Der DAX zeigt sich schwach und gibt einen Großteil der Vorwochengewinne wieder ab. Hintergrund ist vor allem die enttäuschte Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung im Nahen Osten, nachdem ein mögliches Abkommen rund um den Iran ausblieb. Gleichzeitig klettert der Ölpreis wieder über die Marke von 100 US-Dollar, was neue Inflationssorgen schürt und Zinssenkungsfantasien der Federal Reserve weiter dämpft. Auch die US-Märkte stehen unter Druck, während Anleger auf charttechnisch wichtige Marken im S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones achten.

Bei den Einzelwerten rücken vor allem Tech-Giganten in den Fokus: Amazon überzeugt mit Ambitionen im KI-Chipgeschäft und sorgt damit für neue Fantasie, während Intel von wachsender Nachfrage nach moderner Fertigungstechnologie profitiert. Nvidia hingegen bewegt sich aktuell seitwärts, da Kapital zunehmend breiter im Chipsektor verteilt wird. Schwächer zeigt sich der Software-Sektor, wo Sorgen über KI-Konkurrenz auf Unternehmen wie Salesforce drücken. Im Blick der Anleger steht zudem Netflix, das mit seinen Quartalszahlen beweisen muss, dass das Wachstum auch in einem schwierigen Marktumfeld anhält.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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