Börsen in Ostasien sinken nach angekündigter US-Seeblockade

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Finanzmärkte

Seoul/Tokio/Hongkong (dpa) - Die Börsenkurse in Ostasien sind nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade der Straße von Hormus mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank bis zum Vormittag (Ortszeit) um knapp 0,9 Prozent, der südkoreanische Kospi rangierte zum selben Zeitpunkt rund ein Prozent im Minus.

Der Hongkonger Hang Seng gab im Morgenhandel ebenfalls um ein Prozent nach. Nahezu unverändert hielt sich der in Shanghai gehandelte CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der australische S&P ASX 200 sank um 0,5 Prozent.

Die Märkte reagieren damit auf die von US-Präsident Donald Trump nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen mit dem Iran angekündigte Blockade der Straße von Hormus. Die US-Marine werde alle Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen.

Der Ölpreis für ein Fass (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Juni ist daraufhin wieder leicht über die Marke von 100 Dollar gestiegen. Die ostasiatischen Volkswirtschaften sind stark von Öllieferungen über die Straße von Hormus vor Iran abhängig.

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monaten
Wasserweg im Nahen Osten
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus angestern, 13:20 Uhr · dpa-AFX
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
Kolumne von Alexander Mayer
Irans Zoll-Pläne: Wird Bitcoin noch zum großen Gewinner des Nahost-Konflikts?11. Apr. · decentralist.de
Bitcoin-Münzen fliegen durch die Luft.
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Iran-Krieg
Vorerst keine Einigung zwischen USA und Irangestern, 07:35 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Alle Premium-News