Börsen nach Iran-Gesprächen nur leicht schwächer - Öl im Aufwind

Frankfurt, 13. Apr (Reuters) - Nach ⁠dem Scheitern nL8N40V061 der Friedensgespräche zwischen Iran und den USA halten sich die Kursverluste an den Börsen in Europa in Grenzen. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Montagvormittag jeweils rund ein Prozent tiefer bei 23.596 und 5870 Punkten. Leicht im Minus lagen auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes. Nach Ansicht von Experten hatten die Börsianer nicht mit einer sofortigen Einigung zwischen Washington und Teheran gerechnet. "Zu weit lagen und liegen die Forderungen ‌beider Parteien auseinander", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst des Brokers CMC Markets.

Wie nervös die Marktteilnehmer dennoch sind, zeigt sich nach Einschätzung von Experten in der Entwicklung am Ölmarkt. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils rund acht Prozent ⁠und machten damit den ⁠Großteil ihrer Verluste aus der vergangenen Woche wett. Nach oben trieb die Preise die jüngste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, in der Straße von Hormus den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen zu unterbinden nL8N40W026. "Die Bedingungen am Markt sind also weitgehend wieder dieselben, wie vor der Waffenruhe - mit dem Unterschied, dass die USA nun auch die verbleibenden, mit dem Iran verbundenen Ölflüsse im Umfang von bis zu zwei Millionen Barrel durch die Straße von Hormus blockieren werden", resümierte Saul Kavonic, Analyst bei MST Marquee.

BUDAPESTER LEITINDEX AUF REKORDHOCH

Zur Vorsicht mahnte auch Stephan Kemper ‌von der französischen Großbank BNP Paribas. "Man setzt auf eine Strategie, die bisher nicht funktioniert ‌hat, erhöht aber das Risiko", sagte der Experte. Grund dafür sei, dass die US-Schiffe in Reichweite des iranischen Militärs operieren müssten, um die angekündigte Blockade umzusetzen. Dies könne eine Spirale in Gang setzen, die den gesamten Schiffsverkehr im Roten Meer und am Persischen Golf lahmlegt und zu weiteren Angriffen auf die Energieinfrastruktur ⁠führt. "Für die Weltwirtschaft bedeutet das: Die Inflationssorgen sind mit Wucht zurück."

Das Ergebnis nL8N40W000 der ungarischen Parlamentswahl sorgte indes für Aufbruchstimmung an der Budapester ‌Börse. Der Leitindex Bux kletterte um bis zu 3,3 Prozent auf rund ⁠137.261 Punkte und erreichte damit ein Allzeithoch. Die Landeswährung, der Forint, verteuerte sich in der Spitze um 2,7 Prozent auf 311,40 zum Dollar - den höchsten Stand seit Februar 2022. Die Wähler in Ungarn haben den EU-kritischen Regierungschef Viktor Orban nach 16 Jahren an der Macht abgewählt: Bei der Parlamentswahl am Sonntag kommt die pro-europäische Partei Tisza um ihren Chef Peter Magyar nach ‌Auszählung fast aller Stimmen auf 138 Mandate im 199 Sitze umfassenden Parlament. "Angesichts ⁠dieser überwältigenden Mehrheit sind Bedenken hinsichtlich eines friedlichen Machtwechsels ausgeräumt", ⁠schrieben die Experten der Commerzbank.

US-BILANZSAISON BEGINNT - PROGNOSEN IM FOKUS

Die Erwartung eines Inflationsschubs und steigender Zinsen belastete den europäischen Finanzsektor. Die Anleger trennten sich zudem von Aktien aus energieintensiven Branchen wie Technologie, Industrie und Touristik. Besonders stark unter Druck gerieten dabei etwa die Titel der Lufthansa, die 4,5 Prozent einbüßten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) geht bei dem für Montag und Dienstag geplanten Streik nL8N40V079 bei der größten deutschen Fluggesellschaft vom Ausfall Hunderter Flüge pro Tag aus.

Zudem eröffnet am Nachmittag deutscher Zeit die New Yorker Investmentbank Goldman Sachs die US-Bilanzsaison. Ab Dienstag warten Anleger auf die Quartalsberichte von Branchenriesen wie JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America. Zudem legen im Wochenverlauf Unternehmen wie Netflix, Johnson & Johnson und PepsiCo ihre Ergebnisse vor. "Die Berichtssaison startet im Schatten des Iran-Konflikts, und genau das erhöht ihre Brisanz", sagte ⁠Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. "Viele Unternehmen müssen vor dem Hintergrund hoher Bewertungen nicht nur starke Zahlen liefern, sondern vor allem glaubwürdige Ausblicke für die unsicheren kommenden Quartale."

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)