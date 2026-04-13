Bundesregierung erwartet keine US-Blockade der Straße von Hormus

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung erwartet keine vollständige Sperrung der Straße von Hormus durch die USA. "Die vermeintliche Blockade ... ist kein Ende dieses diplomatischen Prozesses", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag ‌in Berlin mit Blick auf eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump. "Wir interpretieren sie als Bewegung, um den Druck ⁠zu erhöhen." ⁠Er verwies zudem auf eine Ankündigung des militärischen US-Oberkommandos, das nicht von der Blockade der Straße von Hormus, "sondern von der Blockade iranischer Häfen" spreche. "Das ist eine andere Herangehensweise." Die Blockade soll nach US-Angaben am Montagnachmittag ‌beginnen.

Der Regierungssprecher ließ offen, ob Deutschland ‌an der von Frankreich organisierten Konferenz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus teilnehmen wird. "Deutschland hat vorsorgliche ⁠Planungen getroffen", sagte der Regierungssprecher. Aber die Sequenz für die ‌Bundesregierung sei eindeutig. Für einen ⁠Einsatz brauche es ein internationales Mandat und ein Mandat des Bundestages. "Es gibt im Rahmen der vorläufigen Planung Überlegungen, was Deutschland beitragen könnte", sagte der ‌Regierungssprecher. Diese Überlegungen werde man ⁠sicherlich auf dem geeigneten Weg ⁠auch mit Frankreich teilen, sagte er auf die Nachfrage einer Teilnahme. Kanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass Deutschland etwa einen Minenräumverband zur Verfügung stellen könnte - aber erst nach Ende des Krieges. Oberstes Ziel sei derzeit, "auf diplomatischem Weg ein dauerhaftes Ende dieses Krieges auszuhandeln", betonte der Sprecher.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)