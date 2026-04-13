Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Burkhalter Gruppe übertrifft Erwartungen erneut und schliesst Geschäftsjahr 2025 mit hervorragendem Ergebnis ab



13.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Burkhalter Gruppe blickt auf ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und übertrifft die finanziellen Erwartungen. Sämtliche relevanten Kennzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert werden: Der Gewinn pro Aktie legte um 7,2 % zu, das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 6,0 %, das Konzernergebnis um 7,3 % und der Umsatz um 1,8 %. Angesichts dieser starken Entwicklung beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende von CHF 5.20 (Vorjahr CHF 4.85) pro Aktie. Das Management geht davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 nochmals moderat steigern zu können.

Die Burkhalter Gruppe erzielt 2025 erneut ein beeindruckendes Resultat: Der Gewinn pro Aktie steigt auf CHF 5.78 und übertrifft das Vorjahr (CHF 5.39) damit um 7,2 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) wächst auf CHF 73.8 Mio. (Vorjahr: 69.7 Mio, + 6,0 %) und das Konzernergebnis auf 61.3 Mio. (Vorjahr: CHF 57.2 Mio, + 7,3 %). Der Umsatz erhöht sich auf CHF 1 207.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1 186.8 Mio.), was einem Zuwachs von 1,8 % entspricht. Treiber dieser starken Entwicklung sind eine anhaltend hohe Nachfrage nach Gebäudetechnik Dienstleistungen und weitere Effizienzgewinne aus optimierten und digitalisierten Prozessen.

Jahresergebnis 2025

In Mio. CHF 31.12.2024 31.12.2025 + in % Konzernergebnis 57.2 61.3 7,3 % Betriebsergebnis (EBIT) 69.7 73.8 6,0 % Umsatz 1 186.8 1 207.6 1,8 % In CHF Gewinn pro Aktie 5.39 5.78 7,2 %

Weitere Informationen werden in der heutigen Bilanz-Medienkonferenz erläutert bzw. sind in der Finanziellen Berichterstattung 2025 zu finden, die auf der Burkhalter Website heruntergeladen werden kann: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Bilanz-Medienkonferenz Montag, 13. April 2026 von 9:00-10:30 Uhr, Burkhalter Services AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich, 3. Stock bzw. Online-Teilnahme via Stream: Montag, 13. April 2026 von 9:00-10:30 Uhr, Burkhalter Services AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich, 3. Stock bzw. Online-Teilnahme via Stream: www.burkhalter.ch/webcast

Beantragung einer Dividendenauszahlung

Gestützt auf das ausserordentlich starke Jahresergebnis 2025 beantragt der Verwaltungsrat der Burkhalter Gruppe der Generalversammlung vom 12. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.20 brutto pro Aktie (Vorjahr CHF 4.85). Die Ausschüttung soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen.

Gezielte Akquisitionen

Seit 2025 hat die Burkhalter Gruppe ihre Marktposition erneut gezielt ausgebaut. 2025 wurden zwei Unternehmen akquiriert: Am 1. April 2025 die auf Energie und die Planung von gebäudetechnischen Anlagen für Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär spezialisierte Mathieu Ingenieure AG in Visp (VS) und am 15. Juli 2025 die Gattiker Elektro GmbH in Uster (ZH). Bis April 2026 stiessen vier weitere Unternehmen zur Gruppe. Am 15. Januar 2026 die auf Sanitäranlagen, Heizung, Wartung und Reparaturen spezialisierte BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD) und am 28. Januar 2026 das HLKS-Unternehmen Enplan AG in Herisau (AR). Am 29. Januar 2026 wurde die Elektro Gasser AG in Lalden (VS) erworben und am 26. Februar 2026 das HLKS-Unternehmen Caotec SA in Brusio (GR). Mit diesen gezielten Zukäufen und Neugründungen stärkt die Burkhalter Gruppe ihre regionale Präsenz, erweitert ihre fachliche Kompetenz und gewinnt zusätzliche Marktanteile. Die Akquisitionsstrategie bleibt ein zentraler Pfeiler des nachhaltigen Wachstums.

Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft

Die Burkhalter Gruppe trägt mit ihren Gebäudetechnik-Dienstleistungen – insbesondere bei der Sanierung und Renovation älterer, schlecht isolierter Gebäude sowie durch den Ersatz fossiler Heizsysteme – zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Schweiz und in Liechtenstein bei. Dadurch unterstützt sie ihre Kunden beim Erreichen ihrer Klimaziele und leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes sowie zum Pariser Klimaabkommen.

Im Jahr 2025 erweiterte die Burkhalter Gruppe ihre Klimastrategie. Im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse erarbeitete das Unternehmen die Grundlagen für die Definition eines quantitativen Klimaziels zur Umstellung seiner Fahrzeugflotte. Zudem analysierte die Burkhalter Gruppe mittels systematischer Erhebung und Interviews die Klimaziele ihrer Vertragspartner. Darauf aufbauend setzte sich das Unternehmen das Ziel, dass sich bis 2030 mehr als 50 % seiner Vertragspartner (gemessen an den Emissionen in Scope 3, Kategorie 1) ambitionierte Klimaziele setzen.

Weitere Fortschritte erzielte die Burkhalter Gruppe bei der Zertifizierung der Managementsysteme ihrer Gruppengesellschaften. So wurden sieben weitere Gruppengesellschaften erfolgreich nach ISO 14001 zertifiziert. Zwei weitere Gruppengesellschaften erhielten das ISO 9001 Zertifikat, und die Managementsysteme für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz von sieben weiteren Gruppengesellschaften konnten erfolgreich nach ISO 45001 zertifiziert werden. Zudem wurde die Burkhalter Services AG 2025 nach ISO 27001 zertifiziert. Dies ist ein wichtiger Schritt für hohe Standards in Informationssicherheit und Datenschutz.

Weitere Informationen zu den Erfolgen und Herausforderungen in der Nachhaltigkeit zeigt die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2025.

Ausblick positiv

Gestützt durch die Fortführung des Gebäudeprogramms des Bundes sowie die weiterhin hohe Bautätigkeit bleibt die Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen ungebrochen stark. Auch der durch die Schweizer Stimmberechtigten am 28. September 2025 angenommene Bundesratsbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften wird die Nachfrage nach Sanierungen und Renovationen vor dem Wegfall der heute geltenden, steuerlichen Abzugsmöglichkeiten (frühstens ab 2028) zusätzlich verstärken. Zudem wird die Integration der HLKS-Gruppengesellschaften auf ein gemeinsames ERP-System im Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen, was weitere Effizienzgewinne im Bereich der administrativen Prozesse mit sich bringen wird. Vor diesem Hintergrund blickt das Management der Burkhalter Gruppe derzeit positiv auf den Geschäftsverlauf und ist zuversichtlich, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr erneut moderat steigern zu können.

Dank an die Mitarbeitenden

Der Verwaltungsrat und das Management danken allen Mitarbeitenden für ihren engagierten Einsatz. Mit ihrer Kompetenz, Tatkraft und Kundenorientierung leisten sie einen entscheidenden Beitrag zum nachhaltigen Erfolg der Burkhalter Gruppe.

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Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe

+41 44 537 64 32

e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Burkhalter Holding AG Hohlstrasse 475 8048 Zürich Schweiz Internet: www.burkhalter.ch ISIN: CH0212255803 Valorennummer: 21225580 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2306806

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