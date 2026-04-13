CTS Eventim Insiderkäufe, Broadcom wächst, Tesla mit EU-Signal
Heute geht es um folgende Werte: Nemetschek, CTS Eventim, Gold, Nutanix, ServiceNow, Applied Optoelectronics, Alphabet, Netflix, Broadcom und Tesla.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
CTS Eventim: Insider greifen zu
Nach dem Rücksetzer zeigen mehrere Führungskräfte von Eventim klare Signale. Welche Rolle spielen die jüngsten Käufe – und was steckt wirklich hinter dem schwächeren Ausblick?
Broadcom: KI-Ziele im Fokus
Der Chipkonzern Broadcom setzt voll auf AI-Infrastruktur und große Partnerschaften. Wie nachhaltig ist das Wachstum – und wo liegen die entscheidenden Hebel?
Tesla: Fortschritte in Europa
Ein wichtiger regulatorischer Schritt bringt Bewegung in die Autonomie-Story. Was bedeutet das für die Expansion von Tesla – und wie realistisch ist der nächste Ausbau?
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