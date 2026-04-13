CTS Eventim Insiderkäufe, Broadcom wächst, Tesla mit EU-Signal

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

CTS Eventim: Insider greifen zu

Nach dem Rücksetzer zeigen mehrere Führungskräfte von Eventim klare Signale. Welche Rolle spielen die jüngsten Käufe – und was steckt wirklich hinter dem schwächeren Ausblick?

Broadcom: KI-Ziele im Fokus

Der Chipkonzern Broadcom setzt voll auf AI-Infrastruktur und große Partnerschaften. Wie nachhaltig ist das Wachstum – und wo liegen die entscheidenden Hebel?

Tesla: Fortschritte in Europa

Ein wichtiger regulatorischer Schritt bringt Bewegung in die Autonomie-Story. Was bedeutet das für die Expansion von Tesla – und wie realistisch ist der nächste Ausbau?