Märkte heute

CTS Eventim Insiderkäufe, Broadcom wächst, Tesla mit EU-Signal

onvista · Uhr

Heute geht es um folgende Werte: Nemetschek, CTS Eventim, Gold, Nutanix, ServiceNow, Applied Optoelectronics, Alphabet, Netflix, Broadcom und Tesla.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

CTS Eventim: Insider greifen zu

Nach dem Rücksetzer zeigen mehrere Führungskräfte von Eventim klare Signale. Welche Rolle spielen die jüngsten Käufe – und was steckt wirklich hinter dem schwächeren Ausblick?

Broadcom: KI-Ziele im Fokus

Der Chipkonzern Broadcom setzt voll auf AI-Infrastruktur und große Partnerschaften. Wie nachhaltig ist das Wachstum – und wo liegen die entscheidenden Hebel?

Tesla: Fortschritte in Europa

Ein wichtiger regulatorischer Schritt bringt Bewegung in die Autonomie-Story. Was bedeutet das für die Expansion von Tesla – und wie realistisch ist der nächste Ausbau?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Tesla
Alphabet A
Broadcom
Netflix
ServiceNow
CTS Eventim
Alphabet C
Nemetschek
Applied Optoelectronics
Nutanix
Ai Holdings

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