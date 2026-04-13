Das sind die wichtigsten ungarischen Aktien

Die Parlamentswahl vom April 2026 markiert einen historischen Einschnitt in der ungarischen Politik. Nach 16 Jahren wurde die Regierung von Viktor Orbán abgewählt. Sieger ist der Oppositionsführer Péter Magyar mit seiner Tisza-Partei, die sogar eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erringen konnte. Diese Mehrheit ist besonders bedeutsam, da sie Verfassungsänderungen ermöglicht und damit einen tiefgreifenden Umbau des politischen Systems erlaubt.

Im Gegensatz zu Orbán ist der Wahlsieger Magyar klar pro-europäisch und hat sich die Korruptionsbekämpfung und die Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen auf die Fahnen geschrieben. Die Wahl wird international als Signal für einen demokratischen Neustart und eine mögliche Rückkehr Ungarns in den europäischen Mainstream interpretiert. Die EU-Kommission und führende Politiker begrüßen den Wahlausgang ausdrücklich. Wir stellen dir hier den ungarischen Aktienmarkt einmal vor.

Die wichtigsten Indizes: BUX und HTX

Der wichtigste Aktienindex in Ungarn ist der BUX. Der BUX ist ein Blue-Chip-Aktienindex, der bis zu 25 (derzeit 16) bedeutende ungarische Unternehmen umfasst, die an der Budapest Stock Exchange gehandelt werden. Die Kurse werden aus dem elektronischen Handelssystem Xetra übernommen.

Des weiteren gibt es den HTX (Hungarian Traded Index), ein von der Wiener Börse berechneter Echtzeit-Index, der die Wertentwicklung der umsatzstärksten ungarischen Aktien abbildet. Er dient als Benchmark für den ungarischen Aktienmarkt, existiert in Forint und Euro sowie in US-Dollar und ist kapitalisierungs-gewichtet. Aktien mit hoher Marktkapitalisierung bekommen also im Index ein höheres Gewicht. Der Index umfasst aktuell acht wichtige ungarische Unternehmen. Die drei größten stellen wir euch hier vor.

OTP Bank

Die OTP Bank ist die größte Bank Ungarns und einer der wichtigsten Finanzkonzerne in Mittel- und Osteuropa. Sie bietet klassische Bankdienstleistungen an, darunter Kredite, Einlagen, Zahlungsverkehr sowie Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden. Besonders wichtig ist ihre starke regionale Präsenz: Die OTP ist nicht nur in Ungarn aktiv, sondern in rund elf Ländern in Zentral- und Osteuropa, was sie zu einem führenden Player in der Region macht.

Die Aktie selbst ist in den vergangenen Jahren bereits hervorragend gelaufen (siehe Chart oben). Hier heißt es Rücksetzer abzuwarten für einen Einstieg.

MOL Hungarian Oil & Gas

Die MOL Group ist der größte Energie- und Industriekonzern Ungarns und ein integriertes Öl- und Gasunternehmen. Das bedeutet, dass die Firma die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von der Exploration und Förderung von Öl und Gas (Upstream) über Raffinerien und Petrochemie (Downstream) bis hin zu Vertrieb, Tankstellen und Energiehandel. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv und betreibt rund 2.000 Tankstellen in Mittel- und Osteuropa.

In den vergangenen 36 Monaten war die Geschäftsentwicklung grundsätzlich solide, aber stark von Energiepreisen beeinflusst. Nach sehr hohen Gewinnen im Zuge der Energiekrise 2022 normalisierte sich das Umfeld etwas, dennoch blieb MOL profitabel: 2025 erzielte der Konzern weiterhin ein hohes operatives Ergebnis, gestützt durch starke Raffineriemargen und wachsende Bereiche wie Konsumservices. Nach dem gestrigen Wahlausgang stieg der Aktienkurs heute auf ein neues Allzeithoch.

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Gedeon Richter

Gedeon Richter ist ein führender Pharma- und Biotechnologiekonzern aus Ungarn und zugleich das größte Pharmaunternehmen in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Medikamente weltweit und ist besonders stark in Bereichen wie Frauengesundheit, Neurologie und generische Arzneimittel. Zudem betreibt Richter intensive Forschung und Entwicklung und ist in über 100 Ländern aktiv, was es zu einem international aufgestellten Player macht.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut 50 Prozent zulegen können und klettert heute ebenfalls auf ein neues Allzeithoch. Für einen Einstieg sollten Rücksetzer abgewartet werden, erste Anlaufstation wäre der Bereich zwischen 30 bis 32 Euro.

Fazit:

Im Vorfeld der gestrigen Wahlen hatten sich professionelle Investoren bereits im Hinblick auf einen möglichen Machtwechsel in Budapest positioniert. Der ungarische Aktienmarkt wird zukünftig sicher interessant werden und eine größere Rolle spielen, allerdings sind die heutigen Kurse - nahezu alle großen ungarischen Aktien auf Allzeithoch - keineswegs als Einstiegskurse zu erachten.

Vielmehr dürften professionelle Investoren die nachrichtenbedingt höhere Liquidität heute und in den kommenden Handelstagen tendenziell dazu nutzen, ihre Gewinne zu realisieren. Dennoch kannst du dir sicher den einen oder anderen ungarischen Titel auf die Watchlist setzen.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.