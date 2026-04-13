Dax: Deutliche Verluste erwartet - Ölpreise ziehen an

An der Frankfurter Börse dürfte es zu Beginn der Woche wegen der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten wieder deutlich nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 23.507 Punkte. Der Leitindex nähert sich damit seinem Niveau vor dem Kurssprung am vergangenen Mittwoch, als eine vorerst beschlossene Waffenruhe im Iran für einen Kurssprung gesorgt hatte.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade steigen die Ölpreise am Montag wieder in größerem Maße. In der Nacht zog der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar an. Dies belastete am Montag bereits die Börsen in Asien und dürfte auch hierzulande seine Spuren hinterlassen.

US-Börsen finden keine Richtung

Die US-Aktienmärkte haben nach einer starken Woche uneinheitlich geschlossen. Die Waffenruhe im Iran bleibt fragil. Vor den am Wochenende geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan drohte US-Präsident Donald Trump Teheran mit weiteren Angriffen, sollten die geplanten Friedensgespräche scheitern. Aktuelle US-Konjunktur- und Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Von den Ölpreisen, die seit dem Iran-Krieg der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kamen keine neuen Impulse. Sie notierten etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts änderte.

Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von rund 0,5 Prozent bei 47.916 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund drei Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um etwa 0,1 Prozent auf 6.816 Zähler. Der Nasdaq 100 stieg letztlich um 0,14 Prozent auf 25.116 Punkte. Damit beträgt das Wochenplus rund viereinhalb Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.916 - 0,56 Prozent S&P 500 6.816 - 0,11 Prozent Nasdaq 25.116 + 0,14 Prozent

Asiens Börsen mit Verlusten

Die Börsenkurse in Ostasien sind nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade der Straße von Hormus mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank rund zwei Stunden vor Handelsende um etwa ein Prozent auf 56.290 Punkte. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang Seng am Montagmorgen 1,1 Prozent nach. Nahezu unverändert hielt sich der in Shanghai gehandelte CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, mit einem Plus von rund 0,1 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.290 - 1,02 Prozent Hang Seng 25.604 - 1,12 Prozent CSI 300 4.642 + 0,14 Prozent

Anleihen

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,84 - 0,22 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3.05 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4.35 + 0,03 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 102,14 USD + 6,94 Dollar WTI 104,77 USD + 8,20 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 57 (42) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 94 (95) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 415 (430) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 10,50 (11) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 31,80 (36) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 95 (120) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,90 (9,20) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 43 (45) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 40 (41,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 89 (91) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JEFFERIES HEBT EVONIK AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 15,10 (12,20) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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