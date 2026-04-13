Dax Chartanalyse 13.04.2026

Dax gibt erneut nach zum Wochenstart und hat weiteres Abwärtspotenzial

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.500
Dax-Unterstützung22.80023.400

Dax-Rückblick:

Die am vergangenen Freitag ("Dax bleibt auf Richtungssuche - Unsicherheit hält an") angesprochene Unterstützungszone um 23.400 Punkte rückt zum Wochenstart erneut in den Fokus der Händler, nachdem der deutsche Leitindex direkt zum Wochenstart zeitweise über 300 Punkte verliert.

Der Grund war - natürlich - eine erneute Kehrtwende im Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran.

Dax-Ausblick: 

Die Kursreaktion im Dax hält sich heute (bislang) vergleichsweise in Grenzen wenn man bedenkt, dass der Index in der vergangenen Woche zeitweise über 1.000 Punkten nach oben geschossen war bei einer vergleichbar positiven Schlagzeile im Iran-Konflikt.

So richtig erbaulich ist die Nachrichtenlage im Nahen Osten aktuell noch nicht für den Dax - eigentlich im Gegenteil. Von daher muss davon ausgegangen werden, dass die Unterstützung um 23.400 Punkte im Wochenverlauf im Minimum angesteuert werden wird. Unterhalb von 23.400 Punkten wäre sogar wieder mit größerem Verkaufsdruck im Index zu rechnen.

Auch auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole, dass kurzfristige Chartbild im Dax spielt aktuell eher eine untergeordnete Rolle, die Marktbewegungen werden primär von den Schlagzeilen und den Entwicklungen im Iran-Konflikt dominiert.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7FVR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 13.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.190,98 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY8LQL) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 25.872,11 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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