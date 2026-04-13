Dax gibt nach Iran-Gesprächen etwas nach - Ölpreis im Blick

Frankfurt, ⁠13. Apr (Reuters) - Ein breiter Ausverkauf an der Frankfurter Börse nach dem Scheitern nL8N40V061 der US-Iran-Friedensgespräche bleibt vorerst aus. Der Dax notierte zum Handelsstart am Montag ‌ein Prozent tiefer bei 23.562,19 Punkten. "Wahrscheinlich hoffen viele Anleger auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen, da ⁠der Waffenstillstand ⁠zunächst bis zum Dienstag kommender Woche gilt", kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank.

Wie nervös die Marktteilnehmer dennoch sind, zeigt laut Experten die Rückkehr des Ölpreises über die 100-Dollar-Marke. US-Präsident Donald ‌Trump hatte am Sonntag angekündigt, ‌in der Straße von Hormus den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen zu blockieren nL8N40W026. "Damit könnte die ⁠Situation im Nahen Osten erneut eskalieren und der ‌Schiffsverkehr in der Region ⁠komplett zum Erliegen kommen", sagte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Die Anleger trennten sich vor allem von Aktien aus energieintensiven Branchen wie ‌Technologie, Transport und ⁠Industrie. Noch stärker unter Druck ⁠gerieten die Titel der Lufthansa, die mehr als vier Prozent einbüßten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) geht bei dem für Montag und Dienstag geplanten Streik nL8N40V079 bei der größten deutschen Fluggesellschaft vom Ausfall Hunderter Flüge pro Tag aus.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)