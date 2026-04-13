DAX® - Schwacher Wochenauftakt in Sicht

Zum Start der neuen Woche dürfte der DAX® die am Donnerstag gestartete Korrekturbewegung fortsetzen. Nach den am Wochenende vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran steht auch die Schließung des Aufwärtsgaps (23.398 zu 23.876 Punkte) zur Disposition. Mögliche weitere Zielmarken leiten sich aus den Fibonacci-Levels des jüngsten Anstiegs ab (23.285 und 23.014 Punkte). Am Freitag war der deutsche Aktienindex erneut am Widerstandscluster aus dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement (24.053 Punkte) der vorherigen Abwärtsbewegung und den Durchschnitten der vergangenen 50 bzw. 200 Tage gescheitert. Am Ende des Tages hatte sich dadurch eine bearishe Umkehrkerze in Form eines Shooting Stars ausgebildet. Konstruktiver sieht aus Sicht der Aktienmarkt-Bullen der Wochenchart beim DAX® aus. Hier ist der Ende 2023 gestartete Aufwärtstrend weiterhin intakt und der März-Rücksetzer stellt bislang lediglich eine klassische 50 %-Korrektur der vor rund einem Jahr begonnenen Aufwärtsbewegung dar. Nach einem Überwinden der oben genannten Widerstandszone könnten daher auch neue Rekordhochs schnell wieder in Reichweite rücken. Heute ist der Blick aber erst mal abwärts gerichtet.

DAX® (Weekly)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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