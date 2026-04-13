Dax tiefer erwartet - Iran und US-Bilanzsaison im Blick

Frankfurt, 13. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex kaum verändert bei 23.803,95 Punkten geschlossen ‌nL8N40T1FS. Einen Tag vor den Iran-Friedensgesprächen fanden die globalen Aktienmärkte keine gemeinsame Richtung: Die wichtigsten US-Indizes nL8N40T1T5 schlossen zwischen minus ⁠0,6 und ⁠plus 0,4 Prozent.

Die Lage im Nahen Osten dürfte auch in der neuen Börsenwoche für volatile Kurse nL8N40S19O sorgen. "Mit einer Einigung zwischen Washington und Teheran hatte eigentlich keiner gerechnet, doch das Scheitern der Gespräche in Islamabad könnte die Börsen ‌erst einmal gen Süden schicken", sagte ‌Christian Henke, Chefanalyst vom Broker IG. Zudem hat US-Präsident Donald Trump eine Blockade nL8N40V061 der Straße von Hormus durch die US-Marine angekündigt. ⁠Nordsee-Öl der Sorte Brent verteuerte sich daraufhin um 7,5 Prozent ‌und machte damit den Großteil ⁠seiner Verluste aus der vergangenen Woche wett.

Die ungarische Währung, der Forint, stieg indes nach der Abwahl nL8N40W000 des EU-kritischen Regierungschefs Viktor Orban auf ein Vier-Jahres-Hoch.

Bei den Unternehmen ‌eröffnet die New Yorker ⁠Investmentbank Goldman Sachs mit ihren Zahlen ⁠für das erste Quartal die US-Bilanzsaison. Analysten rechnen dank florierender Geschäfte im Investmentbanking sowie bei Fusionen und Übernahmen (M&A) mit höheren Gewinnen. Im Fokus der Anleger stehen jedoch angesichts der geopolitischen Risiken die Prognosen für den weiteren Jahresverlauf.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.803,95

EuroStoxx50 5.926,11

EuroStoxx50-Future 5.876,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 47.916,57 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 6.816,89 -0,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 56.489,80 -0,8%

Shanghai 3.979,26 -0,2%

Hang Seng 25.621,80 -1,0%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)