Deal im Audi-Strafprozess gescheitert - Jahrelange Verhandlung erwartet

München, 13. Apr (Reuters) - ⁠Im zweiten Strafprozess zum Dieselskandal bei Audi steuert das Landgericht München auf eine ähnlich langwierige Beweisaufnahme wie im ersten Verfahren zu. Vom Gericht angeregte Gespräche über einen Deal seien aufgrund unvereinbarer Vorstellungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gescheitert, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Bayer in der Verhandlung am Montag. "Eine ‌Einigung kam nicht zustande."

Mehr als zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen hatte im Februar der Prozess gegen die früheren Audi-Entwicklungsvorstände Ulrich Hackenberg und Stefan Knirsch sowie zwei ⁠weitere leitende ⁠Ingenieure begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Betrug durch Abgas-Manipulationen an Hunderttausenden Autos der Marken Audi, Porsche und Volkswagen vor. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück.

Parallel zu den offiziellen Verhandlungsterminen hatten die beteiligten Juristen wochenlang hinter verschlossenen Türen um eine mögliche Verständigung gerungen. Das Gericht habe in diesem sogenannten Rechtsgespräch Bewährungsstrafen von sechs bis zwölf Monaten und von den Angeklagten zu zahlende ‌Geldauflagen vorgeschlagen, sagte Richter Bayer. Er habe darauf hingewiesen, dass ‌sich das Verfahren über mehrere Jahre hinziehen könne, wenn umfassend über die Tatvorwürfe verhandelt werde.

Das Gericht habe dabei berücksichtigt, dass die Ingenieure durch Vorgaben in dem Autokonzern in die Bedrängnis gebracht worden seien, ⁠Lösungen für nahezu unlösbare Probleme zu liefern, sagte der Richter. Er spielte damit auf das in ‌früheren Prozessen genannte Argument an, das von Volkswagen ⁠und Audi gegebene Werbeversprechen abgastechnisch sauberer Dieselmotoren sei unter den vorgegebenen Parametern chemisch und physikalisch nicht realisierbar gewesen.

In dem Rechtsgespräch hätten die Verteidiger erklärt, ihre Mandanten hätten von Manipulationen nichts gewusst und seien für den Skandal nicht verantwortlich, berichtete Bayer. Zudem seien ‌mögliche Taten verjährt. Ein Verteidiger monierte am ⁠Montag, die Anklage sei unklar formuliert, weshalb das ⁠Verfahren eingestellt werden müsse. Dem Richter zufolge bestand die Staatsanwaltschaft in den Gesprächen auf Freiheitsstrafen, die allenfalls bei Geständnissen der Angeklagten zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler und zwei Ingenieure waren nach Geständnissen 2023 vom gleichen Gericht wegen Betrugs zu Bewährungsstrafen und Geldauflagen verurteilt worden. Dieser Prozess hatte zwei Jahre und neun Monate gedauert. Audi war im VW-Konzern für die Entwicklung von Dieselmotoren zuständig und spielte deswegen eine zentrale Rolle in dem Skandal. Volkswagen gab 2015 auf Druck der US-Umweltbehörde EPA zu, Abgaswerte durch eine ⁠Software manipuliert zu haben. Betroffen waren Millionen Fahrzeuge in den USA und Europa.

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)