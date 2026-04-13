Devisen: Eurokurs gibt etwas nach - über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel deutlicher unter Druck gestanden hatte, konnte sie bis zum Nachmittag einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Zuletzt wurde für einen Euro 1,1715 Dollar gezahlt und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Zuvor war der Kurs zeitweise bis auf 1,1658 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1684 (Freitag: 1,1711) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8558 (0,8538) Euro.

Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Wochenende vorläufig gescheitert waren und US-Präsident Donald Trump eine Blockade der Straße von Hormus angekündigt hatte, setzten die Anleger zunächst verstärkt auf den als sicher geltenden US-Dollar. Im Gegenzug war der Euro unter Druck geraten, bevor ab dem Vormittag eine Gegenbewegung einsetzte.

"Die bisherigen Marktreaktionen auf diese erneute Eskalation sind in Relation zu den kräftigen Bewegungen nach der Ankündigung der 14-tägigen Waffenruhe moderat", kommentierten Analysten der Dekabank die Kursreaktion. Im Handelsverlauf standen zudem keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse hätten sorgen können.

Eine deutlich stärkere Marktreaktion zeigte sich hingegen beim Forint. Die ungarische Währung profitierte von der Wahlniederlage für den langjährigen Machthaber Viktor Orban. Zum Euro gewann der Forint fast drei Prozent. Für einen Euro wurden zuletzt knapp 364 Forint fällig, vor dem Wochenende mussten noch etwa 378 Forint gezahlt werden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87058 (0,87105) britische Pfund, 186,75 (186,43) japanische Yen und 0,9242 (0,9241) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.718 Dollar. Das waren rund 31 Dollar weniger als am Freitag./jkr/he