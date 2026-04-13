Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot
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Zehn Dax-Konzerne werden 2026 ihre Ausschüttung senken. Wir haben für euch exklusiv analysiert, welche Firmen aus Dax und MDax nicht nur die höchsten, sondern auch die verlässlichsten Dividenden bieten.
Georg Buschmann
Redaktionsleiter
Quelle: Dmitry Lobanov/ Shutterstock
Hinweis: Dieser Text erschien erstmals am 26. Februar 2026. Wir haben ihn aufgrund des hohen Interesses im April grundlegend aktualisiert.
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