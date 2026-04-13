Exklusive Auswertung von Dax und MDax

Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Zehn Dax-Konzerne werden 2026 ihre Ausschüttung senken. Wir haben für euch exklusiv analysiert, welche Firmen aus Dax und MDax nicht nur die höchsten, sondern auch die verlässlichsten Dividenden bieten.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Quelle: Dmitry Lobanov/ Shutterstock

Hinweis: Dieser Text erschien erstmals am 26. Februar 2026. Wir haben ihn aufgrund des hohen Interesses im April grundlegend aktualisiert.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SAP
Siemens Energy
Allianz
M
MDAX
Deutsche Telekom
Siemens
Infineon
TKMS
Daimler Truck
Deutsche Post
Redcare Pharmacy
Thyssenkrupp
Hannover Rück
Nordex
Zalando
TeamViewer
Auto1
Siemens Healthineers
Delivery Hero
Brenntag
Continental
Talanx
IONOS
Aroundtown
Fuchs
Fuchs (Vorzugsaktien)
Aumovio
Siemens Energy (ADR)
D
DAX (Kursindex)
Siemens Healthineers (ADR)
Delivery Hero (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 12:35 Uhr · onvista
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?10. Apr. · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Waffenstillstand in Nahost
So schätzen Anlageprofis die Iran-Einigung ein08. Apr. · onvista
Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monaten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 12:35 Uhr · onvista
Umfangreiche Liste
Seit Kriegsbeginn kaufen Insider hierheute, 12:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 12.04.2026
Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monatengestern, 17:58 Uhr · onvista
Alle Premium-News