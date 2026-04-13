Exklusive Auswertung von Dax und MDax

Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot

onvista · 13.04.2026, 12:37 Uhr Uhr

Zehn Dax-Konzerne werden 2026 ihre Ausschüttung senken. Wir haben für euch exklusiv analysiert, welche Firmen aus Dax und MDax nicht nur die höchsten, sondern auch die verlässlichsten Dividenden bieten.