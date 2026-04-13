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Dividendenkalender heute, 13.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 13. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AalbertsEndgültiges ex-Dividenden Datum
AFRICAN RAINBOW MINERALSEndgültiges Dividenden Datum
COCHLEAREndgültiges Dividenden Datum
Curtiss-WrightVierteljährliches Dividenden Datum
Elbit SystemsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
EmmiEndgültiges ex-Dividenden Datum
Global Net LeaseVierteljährliches ex-Dividenden Datum
HORMEL FOODSVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Julius BärEndgültiges ex-Dividenden Datum
Kenon HoldingsSonder ex-Dividenden Datum
MTN GroupEndgültiges Dividenden Datum
Philip MorrisVierteljährliches Dividenden Datum
Sandoz GroupEndgültiges ex-Dividenden Datum
State StreetVierteljährliches Dividenden Datum
Vestas Wind SystemsEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vestas Wind Systems
Elbit Systems
HORMEL FOODS
Philip Morris
Sandoz Group
Julius Bär
Curtiss-Wright
Emmi
State Street
AFRICAN RAINBOW MINERALS
Aalberts
Kenon Holdings
MTN Group
COCHLEAR
Global Net Lease

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