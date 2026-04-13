EQS-Adhoc: Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

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Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)



13.04.2026 / 22:00 CET/CEST

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Nemetschek Group unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

HCSS ist ein führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor

HCSS wird Teil des Build-Segments der Nemetschek Group

Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

München, 13. April 2026 – Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat heute eine verbindliche Vereinbarung mit der in den USA ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo zur Übernahme der Heavy Construction Systems Specialists, LLC („HCSS“), mit Sitz in Sugar Land, Texas, USA, unterzeichnet. HCSS gilt als führender Anbieter von Softwarelösungen für den Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika. Das 1986 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende. Die End-to-End-Plattform von HCSS für die Akquise, Planung und Durchführung von Infrastruktur- und Tiefbauprojekten verbindet Büro und Baustelle und unterstützt mehr als 4.000 Unternehmen in Nordamerika dabei, ihre Abläufe und Prozesse zu verbessern.

HCSS wird Teil des Segments Build der Nemetschek Group, zu dem führende Marken wie Bluebeam, GoCanvas und Nevaris gehören. Die Lösungen des erweiterten Build-Segments verbessern die Zusammenarbeit und steigern die Qualität von Bauprozessen sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Das Build-Segment der Nemetschek Group und HCSS weisen vergleichbare und attraktive Wachstums- und Profitabilitätsprofile auf. Im Jahr 2025 erzielte HCSS einen Umsatz in Höhe von rund 215 Millionen US-Dollar, ein ARR-Wachstum (Annual Recurring Revenue – jährlich wiederkehrende Umsätze) von rund 21% und eine EBITDA-Marge von etwa 40 % (nach US-GAAP).

Mit der Übernahme von HCSS erweitert die Nemetschek Group ihre Präsenz in dem stark wachsenden und resilienten Infrastruktur- und Tiefbausektor. Die Transaktion wird das adressierbare Marktvolumen des Segments Build deutlich erhöhen, das bis 2028 auf geschätzte 12 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Gleichzeitig stärkt die Übernahme die bereits etablierte Position der Nemetschek Group in Nordamerika und erweitert das Lösungsportfolio entlang des gesamten Baulebenszyklus hinweg weiter. Die Übernahme von HCSS stellt eine perfekte strategische Ergänzung dar, da komplementäre Technologien, Kundenstämme und regionale Expertise zusammengeführt werden, um attraktive Synergien zu realisieren und zukünftiges Wachstum zu fördern.

Die Transaktionsstruktur ist darauf ausgelegt, das Segment Build der Nemetschek Group zu stärken. Im Rahmen der Transaktion erhält Thoma Bravo Anteile am Build-Segment der Nemetschek Group. Gemäß der vereinbarten Eigentümerstruktur wird die Nemetschek SE rund 72 % der Anteile am Build-Segment halten, während Thoma Bravo etwa 28 % als Minderheitsgesellschafter übernimmt. Im Zuge der Transaktion wird die Nemetschek Group sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung der Nemetschek Group um rund 450 Millionen Euro führen wird. Die Nemetschek Group wird weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt. Das Build-Segment bleibt ein integraler Bestandteil des Konzerns und wird weiterhin von der Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und voll konsolidiert. Diese Transaktionsstruktur sichert die finanzielle Flexibilität der Nemetschek Group und unterstützt zukünftige Wachstumsambitionen, einschließlich gezielter M&A-Aktivitäten. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.

Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

Kontakt:

Stefanie Zimmermann

VP Investor Relations & Corporate Communication

NEMETSCHEK SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

P: +49 89 540459-250

M: +49 175 7211197

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