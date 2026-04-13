EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



13.04.2026 / 14:07 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Deutschland Internet: https://www.porsche.com/international/

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