EQS-AFR: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.04.2026 / 15:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://gb2025.l-bank.info

13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-
Schlossplatz 21
76113 Karlsruhe
Deutschland
Internet:www.l-bank.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2307346 13.04.2026 CET/CEST

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