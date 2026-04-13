EQS-AFR: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.04.2026 / 15:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-
|Schlossplatz 21
|76113 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.l-bank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2307346 13.04.2026 CET/CEST