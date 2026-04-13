EQS-AFR: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.04.2026 / 15:32 CET/CEST

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Hiermit gibt die Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://gb2025.l-bank.info

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- Schlossplatz 21 76113 Karlsruhe Deutschland Internet: www.l-bank.de

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