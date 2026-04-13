EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
13. April 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 7. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden insgesamt 532.978 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
07.04.202664.74646,21022.991.925,61Xetra
07.04.202668.05346,28573.149.880,74CBOE Europe (CEUX)
07.04.202610.02046,1396462.318,79Turquoise Europe (TQEX)
07.04.20267.68146,3107355.712,49Aquis Europe (AQEU)
08.04.202656.80947,90612.721.497,63Xetra
08.04.202651.49247,89462.466.188,74CBOE Europe (CEUX)
08.04.20266.35047,9148304.258,98Turquoise Europe (TQEX)
08.04.20265.49747,9910263.806,53Aquis Europe (AQEU)
09.04.202682.30748,41363.984.778,18Xetra
09.04.202646.49148,39992.250.159,75CBOE Europe (CEUX)
09.04.20269.18948,4345445.064,62Turquoise Europe (TQEX)
09.04.20263.75948,4716182.204,74Aquis Europe (AQEU)
10.04.202665.99349,08653.239.365,39Xetra
10.04.202643.75549,12512.149.468,75CBOE Europe (CEUX)
10.04.20266.56049,1563322.465,33Turquoise Europe (TQEX)
10.04.20264.27649,1614210.214,15Aquis Europe (AQEU)
Gesamt532.978
 		47,843125.499.310,42
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 689,978 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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2307066 13.04.2026 CET/CEST

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