EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen

Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



13.04.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Kontron AG

Linz, Österreich

- ISIN AT0000A0E9W5 -

- WKN A0X9EJ -

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 3. Zwischenmeldung

Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 7. April bis zum 10. April 2026 insgesamt 90,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien

(Stück) über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt) über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)

(MTF) über Turquoise Europe (TQEX)

(MTF) über Aquis Exchange (AQEU)

(MTF) Gewichteter Durchschnittskurs

(VWAP in EUR)

Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)

Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR) Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR) Total 90,000 90,000 0 0 0 19.622611 20.4600 18.8900 1,766,035.00 07.04.2026 30,000 30,000 0 0 0 19.3125 19.6300 18.8900 579,375.00 08.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 20.1710 20.4600 19.9100 403,420.00 09.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 19.4746 19.9300 19.2900 389,492.00 10.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 19.6874 19.8900 19.4700 393,748.00

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 592,746 Aktien.

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.

Linz, 13. April 2026

Der Vorstand

13.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Industriezeile 35 4020 Linz Österreich Internet: https://www.kontron.com

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