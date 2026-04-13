EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 10.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 160.038 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
07.04.20267.1760,01%73,1922525.227AQEU
07.04.202615.3770,01%73,60901.131.886CEUX
07.04.20262.6570,00%73,3030194.766TQEX
07.04.202636.7900,03%73,43832.701.795XETA
08.04.20269900,00%73,796973.059AQEU
08.04.20263.2020,00%73,8775236.556CEUX
08.04.20265300,00%73,905539.170TQEX
08.04.20265.7800,00%73,8760427.003XETA
09.04.20261.3450,00%72,441297.433AQEU
09.04.202627.6970,02%72,52852.008.822CEUX
09.04.20262.2760,00%72,3454164.658TQEX
09.04.202647.4420,03%72,49403.439.260XETA
10.04.2026590,00%73,32004.326AQEU
10.04.20263.0210,00%72,9054220.247CEUX
10.04.20262410,00%72,880817.564TQEX
10.04.20265.4550,00%72,9131397.741XETA
Gesamt160.0380,11%72,979611.679.513 
      

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 10. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.601.068 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 13. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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