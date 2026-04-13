EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 10.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 160.038 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 07.04.2026 7.176 0,01% 73,1922 525.227 AQEU 07.04.2026 15.377 0,01% 73,6090 1.131.886 CEUX 07.04.2026 2.657 0,00% 73,3030 194.766 TQEX 07.04.2026 36.790 0,03% 73,4383 2.701.795 XETA 08.04.2026 990 0,00% 73,7969 73.059 AQEU 08.04.2026 3.202 0,00% 73,8775 236.556 CEUX 08.04.2026 530 0,00% 73,9055 39.170 TQEX 08.04.2026 5.780 0,00% 73,8760 427.003 XETA 09.04.2026 1.345 0,00% 72,4412 97.433 AQEU 09.04.2026 27.697 0,02% 72,5285 2.008.822 CEUX 09.04.2026 2.276 0,00% 72,3454 164.658 TQEX 09.04.2026 47.442 0,03% 72,4940 3.439.260 XETA 10.04.2026 59 0,00% 73,3200 4.326 AQEU 10.04.2026 3.021 0,00% 72,9054 220.247 CEUX 10.04.2026 241 0,00% 72,8808 17.564 TQEX 10.04.2026 5.455 0,00% 72,9131 397.741 XETA Gesamt 160.038 0,11% 72,9796 11.679.513

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 10. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.601.068 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 13. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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