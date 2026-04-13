EQS-DD: ElringKlinger AG: Dirk Oltmann Willers, Nachkauf für 2023: Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.04.2026 / 14:41 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dirk Oltmann
|Nachname(n):
|Willers
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ElringKlinger AG
b) LEI
|529900QDISXXZ2D1Q489
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007856023
b) Art des Geschäfts
|Nachkauf für 2023: Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren übertragen.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,1826 EUR
|42.170,47 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,1826 EUR
|42.170,4700 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ElringKlinger AG
|Max-Eyth-Straße 2
|72581 Dettingen/Erms
|Deutschland
|Internet:
|www.elringklinger.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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