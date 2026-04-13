EQS-DD: secunet Security Networks AG: Ferry Siewert, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.04.2026 / 14:49 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Ferry Nachname(n): Siewert

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Marc-Julian Nachname(n): Siewert Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

secunet Security Networks AG

b) LEI

391200N3TQNVUCU8N039

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007276503

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 182,80 EUR 3.656,00 EUR 182,80 EUR 3.656,00 EUR 183,40 EUR 47.684,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 183,32 EUR 54.996,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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Sprache: Deutsch Unternehmen: secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen Deutschland Internet: www.secunet.com

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