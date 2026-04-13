EQS-DD: secunet Security Networks AG: Zea Siewert, Kauf

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Cybersecurity
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.04.2026 / 14:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Zea
Nachname(n): Siewert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Marc-Julian
Nachname(n): Siewert
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
secunet Security Networks AG

b) LEI
391200N3TQNVUCU8N039 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007276503

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
183,40 EUR 8.253,00 EUR
184,40 EUR 47.022,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
184,25 EUR 55.275,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen
Deutschland
Internet: www.secunet.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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