EQS-News: Circus platziert erste Anleihe erfolgreich mit FINEXITY; Zusätzliche Vereinbarung für KI-Robotik-Finanzierungen bis zu EUR 50 Millionen unterzeichnet

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Circus platziert erste Anleihe erfolgreich mit FINEXITY; Zusätzliche Vereinbarung für KI-Robotik-Finanzierungen bis zu EUR 50 Millionen unterzeichnet



13.04.2026 / 13:30 CET/CEST

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Circus platziert erste Anleihe erfolgreich mit FINEXITY; Zusätzliche Vereinbarung für KI-Robotik-Finanzierungen bis zu EUR 50 Millionen unterzeichnet München, 13. April 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, das autonome Versorgungssysteme entwickelt, gibt heute die vollständige Platzierung ihrer ersten asset-basierten Anleihe im siebenstelligen Volumen bekannt, die über die digitale Kapitalmarktplattform der FINEXITY AG (XETRA: FXT) umgesetzt wurde.

Die Finanzierung wurde nach dem Launch Mitte März in nur wenigen Wochen abgeschlossen und unterstreicht die starke Investorennachfrage nach asset-basierten Finanzierungsstrukturen zur Unterstützung des Rollouts Circus KI-getriebener Robotik-Infrastruktur.

Die Anleihe ist durch Circus autonome KI-Roboter für Mahlzeitenproduktion besichert und über eine dedizierte Zweckgesellschaft (SPV) strukturiert. Die Transaktion stellt ein neues Finanzierungsmodell für die Skalierung von KI-Robotik-Deployments weltweit dar, das industrielle Asset-Finanzierung mit digitaler Kapitalmarkt-Distribution kombiniert.

Parallel zur erfolgreichen ersten Transaktion haben Circus und FINEXITY eine strategische Vereinbarung zur Strukturierung und Platzierung weiterer Kapitalmarktfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 50 Millionen unterzeichnet. Damit wird ein skalierbarer Finanzierungsrahmen geschaffen, um den globalen Rollout der Robotik-Infrastruktursysteme von Circus sowohl für Verteidigungs- als auch für zivile Kunden zu unterstützen.

„Diese Transaktion zeigt, wie sich Robotik-Infrastruktur über asset-basierte Kapitalmarktstrukturen finanzieren lässt“, sagte Nikolas Bullwinkel, CEO und Founder der Circus SE. „Die Platzierung innerhalb weniger Wochen verdeutlicht die hohe Nachfrage nach planbaren, technologiegetriebenen Infrastruktur-Assets. Gemeinsam mit FINEXITY schaffen wir einen skalierbaren Finanzierungspfad, um den globalen Rollout unserer KI-Robotik-Systeme weiter zu beschleunigen.“

Circus treibt die Skalierung von Produktion und globalem Einsatz seiner autonomen KI-Robotik-Versorgungssysteme weiter voran und bedient damit kommerzielle sowie Verteidigungsanwendungen weltweit.



Über Circus SE

Circus (XETRA: CA1) ist ein globales KI- und Robotikunternehmen, das autonome Versorgungssysteme für die Lebensmittelversorgung sowohl im zivilen als auch im Verteidigungssektor entwickelt. Angetrieben durch proprietäre KI-Robotik liefert Circus industrielle, hochzuverlässige Mahlzeitenproduktion im großen Maßstab bei minimalem menschlichem Einsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen die globale Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Über FINEXITY AG

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatz-Infrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000 registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein Inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Investorenkontakt:

Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com

Website: www.circus-group.com



Medienanfragen:

E-Mail: press@circus-group.com

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