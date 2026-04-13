EQS-News: Die DOORwaY90-Studie von Sirtex Medical belegt eine 100-prozentige lokale Tumorkontrolle mit SIR-Spheres® und setzt damit neue Maßstäbe bei der Y-90-Therapie für HCC

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Die DOORwaY90-Studie von Sirtex Medical belegt eine 100-prozentige lokale Tumorkontrolle mit SIR-Spheres® und setzt damit neue Maßstäbe bei der Y-90-Therapie für HCC



13.04.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die DOORwaY90-Studie erreichte ihre vorab festgelegten primären Endpunkte und erzielte eine beste Gesamtansprechrate (ORR) von 99 %

WOBURN, Mass., 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical („Sirtex"), ein führender Hersteller von Lösungen für die interventionelle Onkologie und Embolisation, gab heute wegweisende 12-Monats-Ergebnisse der DOORwaY90-Studie bekannt, der ersten zulassungsrelevanten, prospektiven, multizentrischen Studie in den USA zur selektiven internen Strahlentherapie (SIRT) mit Y-90 unter Verwendung der Partitionsdosimetrie bei Patienten mit inoperablem hepatozellulärem Karzinom (HCC).

Die DOORwaY90-Studie erreichte ihre vorab festgelegten primären Endpunkte und wies eine Komplettremissionsrate (CR) von 90 % sowie eine beste Gesamtansprechrate (ORR) von 99 % auf, wie durch eine verblindete, unabhängige zentrale Begutachtung festgestellt wurde. Alle auswertbaren Patienten sprachen auf die Behandlung an, was zu einer lokalen Tumorkontrolle von 100 % führte – eines der höchsten jemals bei der Y-90-Therapie berichteten Ansprechraten. Die Ansprechraten waren von Dauer: 75 % hielten länger als sechs Monate an, und die mediane Ansprechdauer betrug 295 Tage. Dies untermauert das Potenzial der SIR-Spheres Y-90-Harz-Mikrosphären, anhaltende Tumoransprechen zu erzielen und gleichzeitig die Leberfunktion zu erhalten.

Bemerkenswert ist, dass über 95 % der Patienten nach 12 Monaten eine stabile Leberfunktion aufwiesen, was die Fähigkeit der personalisierten Dosimetrie unterstreicht, ein aggressives Ansprechen des Tumors zu erzielen, ohne die Leberreserve zu beeinträchtigen.

Diese Ergebnisse wurden im Rahmen einer mündlichen „Late-Breaking"-Präsentation auf der Jahrestagung der Society of Interventional Radiology (SIR) in Toronto, Kanada, vorgestellt.

„Diese 12-Monats-Ergebnisse belegen die Konsistenz des Ansprechens, das mit personalisierter Dosimetrie erzielt werden kann", sagte Dr. Armeen Mahvash, interventioneller Radiologe am MD Anderson Cancer Center und Co-Studienleiter der DOORwaY90-Studie. „Die in dieser Studie beobachteten hohen vollständigen Ansprechraten, die Dauerhaftigkeit der Wirkung und die Erhaltung der Leberfunktion stärken das Vertrauen der Ärzte in die Radioembolisation als definitive, lebergerichtete Behandlungsoption."

„Diese Ergebnisse legen die Messlatte höher für das, was Ärzte von der Y-90-Therapie erwarten können", sagte Matt Schmidt, CEO von Sirtex Medical. „Mit einer Gesamtansprechrate von 99 % und einer Tumorkontrolle von 100 % zeigt DOORwaY90, dass eine personalisierte Dosimetrie mit SIR-Spheres Ergebnisse erzielen kann, die herkömmliche Ansätze in den Schatten stellen und die Möglichkeiten der lebergerichteten Therapie für Patienten mit inoperablem HCC erweitern."

Die SIR-Spheres Y-90-Harzmikrosphären sind die einzige von der FDA zugelassene Radioembolisationstherapie zur Behandlung sowohl von metastasiertem kolorektalem Karzinom (mCRC) in der Leber als auch von inoperablem HCC in den USA.

Für weitere Informationen zu SIR-Spheres und Hinweise zur Umsetzung einer personalisierten Dosimetrie in der klinischen Praxis wenden Sie sich bitte an Sirtex unter atinfo-use@sirtex.com.

Informationen zu SIR-Spheres SIR-Spheres®Y-90-Harzmikrosphären sind zur lokalen Tumorkontrolle bei Patienten mit inoperablem hepatozellulärem Karzinom (HCC) indiziert, die keine makrovaskuläre Invasion aufweisen, an einer Child-Pugh-A-Zirrhose leiden, über eine gut kompensierte Leberfunktion verfügen und einen guten Leistungsstatus aufweisen. Sie sind außerdem zur Behandlung von inoperablen metastasierten Lebertumoren, die von einem primären Kolorektalkarzinom stammen, in Kombination mit einer adjuvanten intrahepatischen Arterienchemotherapie (IHAC) mit FUDR (Floxuridin) indiziert.

Hinweis: Laut Bundesgesetz (USA) darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden. Häufige Nebenwirkungen sind Bauchschmerzen, Übelkeit und Verstopfung. Unter www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events finden Sie eine vollständige Auflistung der Nebenwirkungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Informationen zu Sirtex Sirtex Medical ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung minimalinvasiver Therapien zur Krebsbehandlung und Embolisation spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in den USA, Australien, Europa sowie Asien bietet Sirtex Ärzten und Patienten auf der ganzen Welt innovative minimal-invasive Lösungen für die interventionelle Onkologie und Embolisation. Weitere Informationen finden Sie auf www.sirtex.com.

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Cision

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