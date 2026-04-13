EQS-News: EcoHash, die Tochtergesellschaft von Cango für HPC und KI-Inferenz, nimmt den kommerziellen Betrieb auf

EQS-News: Cango Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

EcoHash, die Tochtergesellschaft von Cango für HPC und KI-Inferenz, nimmt den kommerziellen Betrieb auf



13.04.2026 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DALLAS, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen"), ein führender Bitcoin-Miner, der seine weltweiten Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, gab heute den Start des offiziellen digitalen Portals für seine Tochtergesellschaft EcoHash Technology LLC („EcoHash" oder die „Tochtergesellschaft") bekannt. Auf diese Plattform kann unter www.ecohash.com zugegriffen werden, und sie dient als zentrale Schnittstelle für die Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Inferenz-Prozesse von EcoHash. Die Website wurde entwickelt, um die strategische Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Zielgruppen zu optimieren: KI-Entwickler, die Rechenleistung mit geringer Latenz und in der Nähe der Datenquelle benötigen, sowie Betreiber energieintensiver Rechenzentren, die modulare Wege zur Diversifizierung ihrer Infrastruktur suchen.

Goldman Sachs Research prognostiziert, dass der Strombedarf von US-Rechenzentren bis 2030 700 TWh erreichen könnte, was größtenteils auf KI-Inferenz-Workloads zurückzuführen ist. Das maximal verfügbare Angebot liegt jedoch weiterhin bei knapp über 300 TWh, was eine strukturelle Lücke von rund 400 TWh zwischen der rasant steigenden Rechennachfrage und dem verzögerten Ausbau der Infrastruktur verdeutlicht. EcoHash begegnet diesen Herausforderungen, indem es Cangos globale Energieinfrastruktur nutzt, um standardisierte, Plug-and-Play-Rechenmodule in Verbindung mit der firmeneigenen EcoLink Orchestration Platform bereitzustellen. Dieses integrierte System bündelt und plant geografisch verteilte Rechenkapazitäten, um durch intelligentes Failover eine Verfügbarkeit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten. Das Ergebnis: Elastische Rechenleistung mit geringer Latenz, die sich nahtlos skalieren lässt und bei Bedarf aktiviert wird.

Cango stellt für diese Initiative Fläche in seiner eigenen 50-MW-Mining-Anlage in Georgia zur Verfügung. Durch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur und des Energiezugangs der Anlage wird der Standort Container-Modelle der gesamten Serie als „lebenden Showroom" betreiben. Diese Anlage soll nicht nur die reale Leistung unter verschiedenen thermischen und Stromversorgungskonfigurationen demonstrieren, sondern auch als strategischer Proof-of-Concept-Hub für Industriepartner im gesamten Ökosystem der digitalen Infrastruktur und des Mining dienen. Durch die Demonstration der kommerziellen Tragfähigkeit dieser Plug-and-Play-Module möchte Cango globale Partner dazu einladen, sich in das EcoHash-Netzwerk zu integrieren. Dieser kooperative Ansatz zielt darauf ab, ein robustes, global verteiltes KI-Stromnetz aufzubauen und das Georgia-Modell an Standorten mit hohem Potenzial sowohl innerhalb als auch außerhalb des aktuellen Netzwerks von Cango zu replizieren.

Jack Jin, Chief Technology Officer von EcoHash, kommentierte: „EcoHash ist das Kerninstrument unserer Strategie, eine zukunftsfähige Plattform zu entwickeln und als unser nächster Wachstumsmotor zu dienen, der nun in eine Phase der beschleunigten Kommerzialisierung eintritt. Unsere proprietäre Orchestrierungsschicht, das zentrale Nervensystem unseres Netzwerks, ist darauf ausgelegt, eine intelligente Ressourcenallokation in Echtzeit zu ermöglichen. Dies verbindet dezentrale Energieanlagen direkt mit den Anforderungen von LLM-Inferenz, generativer KI und einem wachsenden Spektrum rechenintensiver Anwendungen, während unsere Knoteninfrastruktur skaliert."

Kontakt: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecohash-die-tochtergesellschaft-von-cango-fur-hpc-und-ki-inferenz-nimmt-den-kommerziellen-betrieb-auf-302740504.html

13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2307336 13.04.2026 CET/CEST