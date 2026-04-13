EQS-News: Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher

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Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher



13.04.2026 / 17:02 CET/CEST

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Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher

Korneuburg, Österreich, 13. April, 2026Die Marinomed Biotech AG ("Gesellschaft") hat die am 19.3.2026 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Im Wege des Bezugsangebots an bestehende Aktionäre (das "Bezugsangebot") wurden 33.322 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen. Nicht bezogene Aktien wurden im Anschluss an das Bezugsangebot im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung zum Bezugspreis von EUR 14 je neuer Aktie angeboten. In diesem Rahmen konnten 125.717 zusätzlich neue Aktien platziert werden.

Insgesamt wurden somit 159.039 neue Aktien der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben, der endgültige Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR 2,23 Millionen. Das Ziel der Transaktion, ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von mindestens EUR 2 Millionen, wurde damit sogar noch übertroffen.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Kapitalerhöhung. Sie bestätigt das starke Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und sichert die finanzielle Grundlage, die wir benötigen, um die geplanten Meilensteine zu erreichen. Mit dieser Finanzierung wird der erwartete Liquiditätsbedarf gedeckt und unsere Position in den laufenden Verhandlungen zur Vermarktung unserer Leitprodukte Budesolv und Tacrosolv gestärkt.“ so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller neuen Aktien unter der bestehenden ISIN ATMARINOMED6 an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 20.4.2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Telefon: +43 2262 90300 E-Mail: office@marinomed.com Internet: www.marinomed.com ISIN: ATMARINOMED6 WKN: A2N9MM Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2307416

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