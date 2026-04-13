EQS-News: PLANOPTIK AG: Endgültige Jahreszahlen 2025

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PLANOPTIK AG: Endgültige Jahreszahlen 2025



13.04.2026 / 15:46 CET/CEST

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Endgültige Jahreszahlen 2025

Die PLANOPTIK AG bestätigt ihre vorläufigen Konzernzahlen nach IFRS für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025.

Der Konzernumsatz lag im Jahr 2025 bei TEUR 11.274, nach TEUR 11.858 im Vorjahr. In der Folge sank das EBITDA auf TEUR 1.602 (Vj. 2.506). Das EBIT lag bei TEUR 129 (Vj. 1.114) und das EBT bei TEUR -15 (Vj. 1.032). Der Jahresüberschuss lag bei TEUR -59 (Vj. 678).

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 29. April 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff

Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK

Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.

Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

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