EQS-News: SOFTSWISS gewinnt den Global Tech Award für CyberTech-Innovation mit Pipeguard

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SOFTSWISS gewinnt den Global Tech Award für CyberTech-Innovation mit Pipeguard

13.04.2026 / 15:05 CET/CEST
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GŻIRA, Malta, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, ein Anbieter von iGaming-Software, wurde mit dem Global Tech Award 2026 in der Kategorie „Cybersicherheitstechnologie" ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird Pipeguard gewürdigt, eine maßgeschneiderte Sicherheitsplattform, die direkt in den Softwareentwicklungsprozess integriert ist. Die Global Tech Awards würdigen herausragende technologische Leistungen branchenübergreifend weltweit und stellen damit einen bedeutenden Meilenstein für SOFTSWISS auf der globalen Tech-Bühne dar.

SOFTSWISS Wins Best Cyber Security Technology
SOFTSWISS Wins Best Cyber Security Technology

SOFTSWISS hat Pipeguard entwickelt, um ein branchenweit verbreitetes Problem zu lösen. Angesichts immer schnellerer Entwicklungszyklen generieren herkömmliche Sicherheitstools zu viele irrelevante Warnmeldungen. Entwickler verbringen ihre Zeit damit, Fehlalarmen nachzugehen, anstatt echte Risiken zu beheben. Die Lösung automatisiert diesen Prozess und führt täglich mehr als 2.000 Scans in über 200 Produktions-Repositorys über mehrere Produktlinien hinweg durch. Dadurch können mehr als 90 % der kritischen Probleme innerhalb vereinbarter Zeitrahmen behoben werden.

Pipeguard ist ein internes System, das entwickelt wurde, um Software zu schützen, bevor sie live geht. Es arbeitet direkt im Entwicklungsprozess und identifiziert und blockiert unsicheren Code, anfällige Softwarekomponenten, offengelegte Anmeldedaten sowie Infrastruktur- und Konfigurationsprobleme, bevor diese die Produktion erreichen.

Eine der Kerninnovationen von Pipeguard ist der „Risk Context Score", eine proprietäre Methode, die Befunde anhand des tatsächlichen Geschäftsrisikos einstuft. Dieser Ansatz reduzierte irrelevante Sicherheitswarnungen um 95 %, sodass sich die Entwickler auf echte Bedrohungen konzentrieren können. Neue Projekte können in der Regel innerhalb weniger Stunden an die Plattform angebunden werden.

Die Plattform unterstützt ein Technologie-Ökosystem, das von mehr als 1.400 iGaming-Marken in verschiedenen regulierten Märkten genutzt wird. Außerdem hilft sie SOFTSWISS dabei, Compliance-Anforderungen und behördliche Audits in verschiedenen regulierten Märkten zu erfüllen, darunter Brasilien, Südafrika, Estland und Mexiko.

Evgeny Zaretskov, Group Chief Security Officer bei SOFTSWISS, kommentiert: „Im iGaming-Bereich, wo die Release-Geschwindigkeit hoch und Vertrauen entscheidend ist, müssen Sicherheitskontrollen innerhalb der Bereitstellung funktionieren, nicht daneben. Pipeguard hilft dabei, zu verhindern, dass ausnutzbare Schwachstellen im gesamten SOFTSWISS-Produktökosystem in die Produktion gelangen. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung unseres Beitrags zu globalen Technologiestandards im Bereich Cybersicherheit."

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist ein globales Technologieunternehmen, das seit 2009 preisgekrönte Softwarelösungen für iGaming anbietet. Unterstützt von einem Team von mehr als 2.000 Experten betreut SOFTSWISS mehr als 1.000 globale Marken.

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