EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge
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TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge
13.04.2026 / 11:00 CET/CEST
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TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge
München, 13. April 2026 – Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 wurden von den TRATON-Marken – auf Basis vorläufiger Zahlen – insgesamt 68.600 Fahrzeuge ausgeliefert, 6 % weniger als im Vorjahresquartal. Bei vollelektrischen Fahrzeugen stieg der Absatz hingegen um 38 % an.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
|Q1 2026
|Q1 2025
|Delta
|TRATON GROUP
|68.600
|73.100
|–6%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|860
|620
|38%
|- Scania Vehicles & Services
|21.000
|22.200
|–6%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|130
|100
|25%
|- MAN Truck & Bus
|23.600
|20.600
|14%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|540
|380
|44%
|- International Motors
|13.300
|16.900
|–21%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|180
|90
|113%
|- Volkswagen Truck & Bus
|10.800
|13.400
|–20%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|0
|60
|–93%
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
Scania hat im ersten Quartal 2026 insgesamt 6 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal, belastet von einem starken Absatzrückgang in Südamerika, vor allem in Brasilien.
Bei MANTruck & Bus legte der Absatz vor dem Hintergrund guter europäischer Auftragseingänge in den Vormonaten um 14 % gegenüber dem eher schwachen Vorjahresquartal zu.
International hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um rund ein Fünftel verringert. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich aber noch nicht im Absatz ausgewirkt haben.
Volkswagen Truck & Bus hatim ersten Quartal 2026 aufgrund der anhaltend schwierigen Marktlage in Südamerika 20 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal.
Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 3M 2026 am 29. April 2026 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/
Kontakt
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T +49 152 02152400
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Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com
TRATON SE
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
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|Hanauer Str. 26
|80992 München
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|E-Mail:
|investor.relations@traton.com
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|DE000TRAT0N7
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|TRAT0N
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
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