EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge

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TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge

13.04.2026 / 11:00 CET/CEST
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TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge

München, 13. April 2026Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 wurden von den TRATON-Marken – auf Basis vorläufiger Zahlen – insgesamt 68.600 Fahrzeuge ausgeliefert, 6 % weniger als im Vorjahresquartal. Bei vollelektrischen Fahrzeugen stieg der Absatz hingegen um 38 % an.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:

 Q1 2026Q1 2025Delta
TRATON GROUP68.60073.100–6%
  davon vollelektrische Fahrzeuge86062038%
- Scania Vehicles & Services21.00022.200–6%
    davon vollelektrische Fahrzeuge13010025%
- MAN Truck & Bus23.60020.60014%
    davon vollelektrische Fahrzeuge54038044%
- International Motors13.30016.900–21%
    davon vollelektrische Fahrzeuge18090113%
- Volkswagen Truck & Bus10.80013.400–20%
    davon vollelektrische Fahrzeuge060–93%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

Scania hat im ersten Quartal 2026 insgesamt 6 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal, belastet von einem starken Absatzrückgang in Südamerika, vor allem in Brasilien.

Bei MANTruck & Bus legte der Absatz vor dem Hintergrund guter europäischer Auftragseingänge in den Vormonaten um 14 % gegenüber dem eher schwachen Vorjahresquartal zu.

International hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um rund ein Fünftel verringert. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich aber noch nicht im Absatz ausgewirkt haben.

Volkswagen Truck & Bus hatim ersten Quartal 2026 aufgrund der anhaltend schwierigen Marktlage in Südamerika 20 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal.

Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 3M 2026 am 29. April 2026 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

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Unternehmen:TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 360 98 70
E-Mail:investor.relations@traton.com
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ISIN:DE000TRAT0N7
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