EQS-News: Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

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EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

13.04.2026 / 12:50 CET/CEST
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Alzchem Group AG

Bekanntmachung

nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014

und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Zeitweilige Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

Die Alzchem Group AG unterbricht das mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 15. Dezember 2025 bekanntgemachte Aktienrückkaufprogramm wegen der am 5. Mai 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich).

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass eine von der Hauptversammlung 2026 etwa beschlossene Dividendenzahlung zuverlässig abgewickelt werden kann.

Trostberg, den 13. April 2026

Alzchem Group AG

- Vorstand -

13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon:+498621862888
Fax:+49862186502888
E-Mail:ir@alzchem.com
Internet:www.alzchem.com
ISIN:DE000A2YNT30
WKN:A2YNT3
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
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