EQS-News: VARON liefert moderne tragbare Sauerstoffkonzentratoren, um der steigenden Nachfrage in Europa gerecht zu werden

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VARON liefert moderne tragbare Sauerstoffkonzentratoren, um der steigenden Nachfrage in Europa gerecht zu werden



13.04.2026 / 03:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Atemwegserkrankungen belasten die Gesundheitssysteme in Deutschland, Großbritannien und Frankreich weiterhin zunehmend. Der VARON-Sauerstoffkonzentrator trägt diesem wachsenden Bedarf Rechnung, indem er moderne Lösungen für die Atemwegsversorgung von Patienten bietet, die zu Hause und unterwegs auf eine zuverlässige Sauerstofftherapie angewiesen sind.

Der Anstieg der Fälle von COPD, chronischen Lungenerkrankungen und postviralen Atembeschwerden führt zu einer steigenden Nachfrage nach Sauerstofftherapie, die sowohl die häusliche Pflege als auch die Mobilität im Alltag unterstützen kann.

Wachsender Bedarf an moderner Sauerstofftherapie in Europa

Viele Patienten, die langfristig auf Unterstützung bei der Atmung angewiesen sind, benötigen eine Sauerstofftherapie, um einen stabilen Sauerstoffspiegel aufrechtzuerhalten. Bislang stützte sich die Behandlung auf Sauerstoffflaschen oder stationäre Anlagen, die die Bewegungsfreiheit und die Selbstständigkeit einschränken können.

Heute setzen immer mehr Gesundheitseinrichtungen und Patienten auf Sauerstoffgeräte, die medizinischen Sauerstoff auf flexiblere und benutzerfreundlichere Weise bereitstellen. Dieser Wandel unterstützt den allgemeinen Trend in Europa hin zur häuslichen Pflege und zur Selbstständigkeit der Patienten.

So funktioniert ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator

Ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator ist ein Beatmungsgerät, das Umgebungsluft ansaugt, Stickstoff entfernt und konzentrierten Sauerstoff an den Benutzer abgibt. Dank dieses Verfahrens können Patienten eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung erhalten, ohne auf schwere Flaschen oder häufiges Nachfüllen angewiesen zu sein.

Diese Geräte werden zunehmend von Patienten genutzt, die an chronischen Atemwegserkrankungen leiden und den ganzen Tag über eine Sauerstoffversorgung benötigen.

VARON Tragbarer Sauerstoffkonzentrator VP-2

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VARON VP-2 wurde entwickelt, um diesen wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden, wobei der Schwerpunkt auf Mobilität und Stabilität liegt.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Einstellbarer Pulsfluss (Einstellungen von 1 bis 5 l)

Sauerstoffkonzentration von 93 % ± 3 %

Atemgesteuerte und frequenzgesteuerte Sauerstoffzufuhrmodi

Leichtes Design 2,2 kg (4.85 lb)

Rucksackähnliches Tragesystem für flexiblen Einsatz

Erweiterte Akkuoptionen sorgen für noch längere Betriebszeiten, wodurch sich das Gerät ideal für Kurztrips, alltägliche Aktivitäten und längere Aufenthalte fern von zu Hause eignet.

Der Trend in Europa hin zu tragbaren Beatmungsgeräten

In ganz Europa legen die Gesundheitssysteme zunehmend Wert auf tragbare und häusliche Atemtherapie. Dieser Trend wird durch den Wunsch der Patienten nach Unabhängigkeit, Komfort und einer besseren Lebensqualität vorangetrieben.

Mit steigender Nachfrage entwickelt sich die Kategorie der tragbaren Sauerstoffkonzentratoren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen respiratorischen Behandlung und bietet eine praktische Alternative zu herkömmlichen Sauerstoffsystemen.

Mit Fokus auf Mobilität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit treibt VARON Innovationen im Bereich der Sauerstofftherapie für Anwender in ganz Europa weiter voran.

Medienkontakt:

VARON-Sauerstoffkonzentratoren

E-Mail: support@varoninc.uk

Cision

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