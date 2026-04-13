Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.04.2026

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BurkhalterBericht Geschäftsjahr 2025
Churchill ChinaBericht Geschäftsjahr 2025
Cloud TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Commercial Bank of Qatar GDRBericht 1. Quartal 2026
CONCURRENT TECHNOLOGIESBericht Geschäftsjahr 2025
FastenalBericht 1. Quartal 2026
FB FINANCIAL CORP. DL 1Bericht 1. Quartal 2026
Goldman SachsBericht 1. Quartal 2026
Inspire Veterinary PartnersBericht Geschäftsjahr 2025
InterparfumsBericht 3. Quartal 2026
LAVORO LTD CL.ABericht 2. Quartal 2026
Nanya TechnologyBericht 1. Quartal 2026
Sify TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2026
Singulus TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
United LabelsBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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