Goldman Sachs belastet Dow Jones | Iran/USA-Konflikt treibt Ölpreis

Markus Koch · Uhr
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Dass die Gespräche zwischen den USA und Iran kein Ergebnis generiert hat, facht die Ölpreise an, und belastet die Wall Street. Gleichzeitig planen die USA ab diesen Montag die Straße von Hormus für iranische Schiffe zu blockieren. Washington prüft anscheinend auch begrenzte Militärschläge gegen Iran. Schaut man sich die Rhetorik genau an, wirkt es dennoch nach einer Entschärfung der Lage. Weitreichende Luftangriffe scheinen nicht geplant zu sein. Trump droht China mit 50 Prozent Zöllen, sollte das Land Luftabwehrwaffen an den Iran liefern. Am Wochenende wurde berichtet, dass China diesen Schritt in Erwägung zu ziehen scheint. Ein wesentlicher Teil der Kursverluste im Dow Jones basieren heute Morgen auf den vorbörslichen Verlusten bei den Aktien von Goldman Sachs. Obwohl der Ertrag pro Aktie und Umsatz über den Erwartungen lagen, reagiert die Wall Street aufgrund enttäuschender Umsätze im Rentenhandel und einer flauen Buchungslage im Investment Banking enttäuscht. Auch die Aktien von Fastental tendieren nach den Zahlen etwas schwächer. Hier wurden die Ziele im Grunde getroffen, aber mit Zeichen einer Abkühlung.

00:00 Überblick
00:24 Iran/USA Konflikt treibt Ölpreis | Schlagzeilen vs. Fakten
04:46 Mögliche weitere Entwicklungen im Iran und Folgen
06:47 Berichtsaison: Gewinnschätzungen S&P 500 | Tech Werte
10:35 Goldman Sachs belastet Dow Jones
13:02 Ausblick diese Woche: Netflix | Louis Vuitton | ASML u.m.
15:03 Außergewöhnliche Entwicklungen im S&P 500
17:27 Extreme Lage durch Volatilität an der Wall Street
18:39 Meldungen: Steuerbetrug in USA nimmt zu | reziproke Zölle
21:33 Meldungen: Service Now | Anthropic | SanDisk | Nike u.v.m.
27:12 Analysten: Adobe | Best Buy | Blackstone | Starbucks u.m.

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