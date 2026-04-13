Goldman Sachs belastet Dow Jones | Iran/USA-Konflikt treibt Ölpreis

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Dass die Gespräche zwischen den USA und Iran kein Ergebnis generiert hat, facht die Ölpreise an, und belastet die Wall Street. Gleichzeitig planen die USA ab diesen Montag die Straße von Hormus für iranische Schiffe zu blockieren. Washington prüft anscheinend auch begrenzte Militärschläge gegen Iran. Schaut man sich die Rhetorik genau an, wirkt es dennoch nach einer Entschärfung der Lage. Weitreichende Luftangriffe scheinen nicht geplant zu sein. Trump droht China mit 50 Prozent Zöllen, sollte das Land Luftabwehrwaffen an den Iran liefern. Am Wochenende wurde berichtet, dass China diesen Schritt in Erwägung zu ziehen scheint. Ein wesentlicher Teil der Kursverluste im Dow Jones basieren heute Morgen auf den vorbörslichen Verlusten bei den Aktien von Goldman Sachs. Obwohl der Ertrag pro Aktie und Umsatz über den Erwartungen lagen, reagiert die Wall Street aufgrund enttäuschender Umsätze im Rentenhandel und einer flauen Buchungslage im Investment Banking enttäuscht. Auch die Aktien von Fastental tendieren nach den Zahlen etwas schwächer. Hier wurden die Ziele im Grunde getroffen, aber mit Zeichen einer Abkühlung.



00:00 Überblick

00:24 Iran/USA Konflikt treibt Ölpreis | Schlagzeilen vs. Fakten

04:46 Mögliche weitere Entwicklungen im Iran und Folgen

06:47 Berichtsaison: Gewinnschätzungen S&P 500 | Tech Werte

10:35 Goldman Sachs belastet Dow Jones

13:02 Ausblick diese Woche: Netflix | Louis Vuitton | ASML u.m.

15:03 Außergewöhnliche Entwicklungen im S&P 500

17:27 Extreme Lage durch Volatilität an der Wall Street

18:39 Meldungen: Steuerbetrug in USA nimmt zu | reziproke Zölle

21:33 Meldungen: Service Now | Anthropic | SanDisk | Nike u.v.m.

27:12 Analysten: Adobe | Best Buy | Blackstone | Starbucks u.m.



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