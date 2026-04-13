Hilfsorganisationen warnen vor verschärfter Hungersnot im Sudan

13. Apr (Reuters) - ⁠Hilfsorganisationen warnen vor einer Verschärfung und Ausweitung der Hungerkatastrophe im Sudan. In den am schlimmsten betroffen Regionen in dem ostafrikanischen Bürgerkriegsland hätten Millionen Menschen oft nur eine Mahlzeit am Tag, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Häufig ‌hätten Familien sogar ganze Tage nichts zu essen. Viele Menschen griffen in ihrer Not auf Pflanzenblätter und Tierfutter zurück, um zu überleben. Die Lage ⁠im Sudan sei ⁠eine der größten humanitären Krisen der Welt, heißt es in dem Bericht, der unter anderem von Action Against Hunger, CARE International und der norwegischen Flüchtlingshilfe NRC erstellt wurde. Konkret genannt werden darin die Regionen Nord-Darfur und Süd-Kordofan.

Frauen und Mädchen sind dem Bericht zufolge besonders stark betroffen. Sie seien ‌einem hohen Risiko von Vergewaltigungen und Belästigungen ausgesetzt, ‌wenn sie auf die Felder, Märkte oder zum Wasserholen gehen. Auch hätten von Frauen geführten Haushalte es deutlich schwerer, an Lebensmittel zu kommen. Der Bericht basiert auf ⁠Befragungen von Bauern, Händlern und Helfern im Sudan. Er führt die Krise darauf ‌zurück, dass der landwirtschaftliche Anbau von Nahrungsmitteln ⁠durch den Bürgerkrieg gestört wurde. Grund ist demnach aber auch der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe, wie die gezielte Zerstörung von Bauernhöfen und Märkten.

Hintergrund ist der Krieg zwischen der sudanesischen Armee und der ‌RSF-Miliz, der am Mittwoch in sein ⁠drittes Jahr geht. Die von der Armee ⁠gestützte Regierung bestreitet, dass es eine Hungersnot gibt. Die RSF weist die Verantwortung für die Zustände in den von ihr kontrollierten Gebieten zurück. Dem von den Vereinten Nationen koordinierten Humanitarian Needs and Response Plan 2026 zufolge sind jedoch rund 28,9 Millionen Menschen im Sudan und damit fast zwei Drittel der Bevölkerung von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Zudem haben UN-Organisationen eine Hungersnot in Teilen der Regionen Nord-Darfur und Süd-Kordofan bestätigt.

(Bericht von Olivia Le ⁠Poidevin, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)