Ifo: Hersteller von Baumaterialien erwarten schlechtere Geschäfte

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Die Stimmung unter Produzenten von Baustoffen hat sich im März deutlich eingetrübt. Das Geschäftsklima bei den Herstellern von Glas, Keramik, Steinen und Erden ist ‌laut dem Münchner Ifo-Institut auf minus 23,5 Punkte gesunken, nach minus 17,9 Punkten im Februar. Die ⁠hohen Energiepreise ⁠drückten die Stimmung, sagte Ifo-Experte Nicolas Bunde am Montag: "Die Branche hat in der Industrie einen der höchsten Anteile der Energiekosten am Produktionswert." Laut der Ifo-Konjunkturumfrage planen deutlich mehr Unternehmen der Branche, ‌die Preise zu erhöhen. Der entsprechende ‌Indikator stieg im März deutlich auf 22,2 Punkte, nach 8,4 Punkten im Februar.

Höhere Preise für Baumaterialien dürften ⁠sich mittelfristig in der Bauwirtschaft niederschlagen, erklärte Bunde. Gleichzeitig ‌nahm der Anteil der ⁠Unternehmen zu, die ihre Produktion zurückfahren. Dennoch bewerteten die Unternehmen ihren Auftragsbestand im März spürbar günstiger als noch vor einem Jahr. "Die Branche ‌arbeitet sich langsam aus ⁠der Krise, wird durch ⁠die Folgen der Konfliktsituation im Nahen Osten jedoch zurückgeworfen", erläuterte Bunde. Treiber der schlechten Stimmung unter den Produzenten sind vor allem die deutlich pessimistischeren Geschäftserwartungen. Aber auch die aktuelle Lage bewerten die Unternehmen etwas schlechter als noch im Vormonat.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)