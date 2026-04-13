Inlandstourismus weiter im Trend: Mehr Übernachtungen im Februar

Berlin, 13. ⁠Apr (Reuters) - Der Tourismus in Deutschland ist weiter im Aufwind. Im Februar verbuchten die Beherbergungsbetriebe hierzulande 27,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste und damit 3,3 Prozent mehr ‌als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Die Zahl der ⁠Übernachtungen von ⁠Gästen aus dem Inland nahm dabei um 3,4 Prozent auf 22,6 Millionen zu. Bei Reisenden aus dem Ausland kam es zu einer Zunahme bei den Übernachtungen um 2,5 Prozent auf 5,1 Millionen. Im ‌Zeitraum Januar bis Februar konnten die ‌Beherbergungsbetriebe insgesamt 53,2 Millionen Übernachtungen verbuchen - 2,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Trotz der mauen Konjunktur hatte der Deutschland-Tourismus im ⁠vergangenen Jahr erneut einen Rekord geschafft. Es gab 497,5 ‌Millionen Gästeübernachtungen und damit ⁠0,3 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. Die hohen Spritpreise in Deutschland bereiten der Branche jedoch Sorgen: Sie haben starke Auswirkungen auf den ‌Tourismus, wie der Präsident ⁠des Deutschen Tourismusverbandes, Reinhard Meyer, ⁠jüngst betonte. Denn das Auto sei mit 73 Prozent das beliebteste Verkehrsmittel der Deutschen beim Reisen. 16 Prozent der Bürger änderten beziehungsweise stornierten aktuell ihre Reisepläne auch aufgrund der Preisanstiege. Es sei zudem zu befürchten, dass auch Tages- und Wochenendausflüge ganz gestrichen würden.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf ⁠Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)