IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. ernennt Dan McConnell zum Vice President of Exploration

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. ernennt Dan McConnell zum Vice President of Exploration

Vancouver, BC, 13. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt - freut sich bekannt zu geben, dass Herr Dan McConnell zum Vice President of Exploration ernannt wurde.

Herr McConnell verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Meeresgeowissenschaften im Bereich der Tiefsee und ist auf die Anwendung hochauflösender geophysikalischer Messungen in der Tiefsee spezialisiert. Im Laufe seiner bemerkenswerten Karriere war er für das US-Energieministerium als Berater für Forschung und Entwicklung tätig und gilt weithin als Experte für Kartierungen des Tiefseebodens und geologische Auswertungen. Er verfügt über umfassende operative Erfahrungen mit der Auftragsvergabe von Forschungseinsätzen mittels Tiefseeschiffen und der Erstellung von Pflichtenheften für Messaufgaben, die er als Führungskraft bei der Firma Fugro, einem weltweit führenden Anbieter von geophysikalischen und geotechnischen Dienstleistungen, sowie als Hauptgesellschafter der Beratungsfirma AOA Geophysics, mit Spezialisierung auf Elektromagnetik und fortschrittliche Technologien zur Meeresbodenkartierung, erworben hat.

Herr McConnell war maßgeblich an der Erforschung und Exploration von polymetallischen Knollen beteiligt und als leitender Geologe an zahlreichen Ressourcenmessungen in der Clarion-Clipperton-Zone beteiligt, die zu den aussichtsreichsten Regionen für Vorkommen kritischer Mineralien am Meeresboden zählt. Darüber hinaus war er Hauptautor der Publikation Resource Evaluation of Critical and Hard Offshore Mineral Programmatic Reference, einer umfassenden Bewertung von bekannten und prospektiven Offshore-Rohstofflagerstätten im äußeren Festlandsockel der Vereinigten Staaten und ihrer Territorien, die im Jahr 2023 vom U.S. Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) veröffentlicht wurde. Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen wird das BOEM heute als U.S. Marine Minerals Administration geführt.

Herr McConnell genießt unter Betreibern und Vertragspartnern im Offshore-Bereich einen hervorragenden Ruf und fungiert derzeit als Chairman des Boards der Offshore Technology Conference, wo er die Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME) vertritt.

Als anerkannter Wissenschaftler kann Herr McConnell auf über 60 Fachpublikationen im Bereich der angewandten Meeresgeowissenschaften verweisen, die er entweder als Autor oder Co-Autor verantwortete, und ist Inhaber von zwei US-Patenten, die sich auf die Ermittlung von Gashydraten unter Verwendung von Seismikdaten beziehen. Seine Erfahrungen im Offshore-Bereich sammelte er über die Teilnahme als Wissenschaftler, wissenschaftlicher Leiter oder Kundenrepräsentant an 12 Expeditionen mit Messungen, Probenahmen und Bohrungen am Meeresboden, einschließlich einer Mission mit einem bemannten Tiefsee-Tauchboot. Er ist außerdem qualifizierter Sachverständiger für polymetallische Knollen und eingetragenes Mitglied der SME.

Herrn McConnells profunde Fachkenntnisse im Bereich der Meeresgeowissenschaften und seine Führungskompetenzen auf dem Gebiet der Erforschung polymetallischer Knollen werden uns bei der Exploration äußerst wertvolle Dienste leisten, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Die Erfahrungen dieses Experten auf Regierungsebene, in der Industrie und im Rahmen von Aktivitäten im Offshore-Bereich werden Deep Sea Minerals bei der Fortführung seiner Explorationsprogramme und beim Aufbau einer Führungsrolle in der verantwortungsbewussten Erschließung von kritischen Mineralien am Meeresboden maßgeblich unterstützen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sind. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

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