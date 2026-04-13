IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. gibt den Abschluss der geologischen Kartierung auf dem Projekt Airline in Wyoming bekannt

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. gibt den Abschluss der geologischen Kartierung auf dem Projekt Airline in Wyoming bekannt

Feldkartierung bestätigt wichtige stratigraphische Kontakte und unterstützt anstehende Zieldefinition

13. April 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass auf dem Projekt Airline im Wind River Basin in Zentral-Wyoming die detaillierte geologische Kartierung abgeschlossen wurde. Das Kartierungsprogramm ist der erste Teil des Feldprogramms von 2026 auf dem Projekt Airline und umfasste außerdem eine radiometrische Untersuchung sowie händisch entnommene Proben zur geochemischen und mineralogischen Analyse. Die Ergebnisse dieser weiteren Datensets werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Die Kartierung wurde Ende Oktober 2025 im Laufe einer Woche von Big Rock Exploration durchgeführt und verbesserte das Verständnis des Unternehmens für die Stratigraphie und Struktur auf dem Projekt Airline. Zahlreiche geologische Einheiten wurden auf dem Untersuchungsgebiet bestätigt (Abbildung 1). Es wurde bestätigt, dass die tertiäre Formation Wagon Bed weitläufig ist und charakteristische Tuffsandsteine, eingelagerte Tuffe sowie granola- oder popcornartige Verwitterungsstrukturen aufweist. An verschiedenen Stellen wurde kristallines Grundgestein aus dem Archaikum kartiert, darunter Granit und Monzogranit mit reichlich Pegmatitgängen, starker Verwitterung und Entfärbungen nahe der darüberliegenden Diskordanz. Mehrere Ausbisse des Flathead Sandstone wurden an der Westseite des Untersuchungsgebiets identifiziert. Der Kontakt zwischen der Formation Wagon Bed und dem archaischen Grundgestein wurde an mehreren Standorten kartiert und ist weiterhin eines der wichtigsten stratigraphischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet, da frühere radiometrische Anomalien ihren Ursprung in der Nähe dieser Diskordanz zu haben scheinen. Die Kartierung dokumentierte auch mehrere Arkose-Sandsteinausbisse, die Ähnlichkeiten mit der Formation Wind River aufweisen, darunter poröse Texturen und stellenweise Eisenoxid-Konkretionen.

Bei den Feldarbeiten zeichneten sich zwei Horizonte hoher Priorität ab. Der erste ist die Diskordanz zwischen der Formation Wagon Bed und dem archaischen Granit, wo anomale Radioaktivität, Entfärbungen und Tonalteration dokumentiert wurden. Der zweite ist ein abgegrenzter Arkose-Sandsteinhorizont, der informell als Scorpion Unit bezeichnet wird und bei dem hohe radiometrische Werte mit günstigen Texturen und lokalen Strukturen zusammenfallen. Alle auf dem Konzessionsgebiet zugänglichen Gesteine weisen unterschiedliche Oxidierungsgrade auf, und es wurde kein reduziertes Gestein gefunden. Mehrere händisch in der Nähe der Diskordanz gesammelte Proben zeigten starke Tonalteration, eine Verdrängung ehemaliger Pyritkristalle durch Hämatit sowie uranhaltige Minerale wie Autunit und ein mögliches Vorkommen von Metatorbernit, was unter UV-Licht zu sehen war. Für die mineralogische Bestimmung ist noch Gesteinsdünnschliff nötig; zum derzeitigen Zeitpunkt lassen sich noch keine Rückschlüsse auf Herkunft oder Paragenese ziehen.

Der Kartierungsdatensatz wird mit dem künftigen bodengestützten radiometrischen Raster sowie den geochemischen Analysedaten und mineralogischen Ergebnissen zusammengeführt. Eine kombinierte Interpretation wird die Verfeinerung der stratigraphischen Modellierung und die Entwicklung von Bohrzielen für 2026 unterstützen. Zukünftige Feldarbeiten könnten weitere gezielte Kartierungsarbeiten in den östlichen und nordöstlichen Bereichen des Konzessionsgebiets umfassen, wo weitere Ausbisse der Diskordanz und Arkose-Sandsteineinheiten das Explorationsmodell genauer definieren könnten. Auch für den Nordwesten des Konzessionsgebiets, wo Orthofotos auf weiteres Potenzial für Kontaktzonen zwischen Graniten und Sedimenten aus dem Eozän hinweisen, wurden weitere Arbeiten vorgeschlagen.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagte: Dieses Kartierungsprogramm hat unser geologisches Verständnis für das Projekt Airline verbessert und mehrere wichtige Merkmale bestätigt, die weitere Arbeiten rechtfertigen. Diese Ergebnisse werden eine entscheidende Rolle bei der Konkretisierung unserer nächsten Schritte spielen und zu unserer umfassenden Explorationsstrategie beitragen.

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Abbildung 1. Aktualisierte geologische Karte des Untersuchungsgebiets im Bereich der westlichen Gruppe der BLM-Claims auf dem Projekt Airline.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

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