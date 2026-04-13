IRW-News: High Tide Inc.: High Tide wird auf mehreren bedeutenden internationalen Cannabis- und Investorenkonferenzen vertreten sein

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide wird auf mehreren bedeutenden internationalen Cannabis- und Investorenkonferenzen vertreten sein

CALGARY, AB, 13. April 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass Führungskräfte und Berater des Unternehmens auf mehreren bevorstehenden Cannabis- und Investorenkonferenzen in Nordamerika und Europa an Podiumsdiskussionen teilnehmen werden.

KONFERENZ- UND PANEL-TERMINE

- Talman House

Berlin - 13. April 2026 - Raj Grover

Eine sich wandelnde Cannabislandschaft in Deutschland - 10:15 Uhr (GMT+2)

- International Cannabis Business Conference

Berlin - 14. April 2026 - Raj Grover

Internationale Investitionsmöglichkeiten im Cannabisbereich - 11:45 Uhr (GMT+2)

Berlin - 14. April 2026 - Omar Khan

Interessenvertretung und Lobbyarbeit im Cannabisbereich - 15:45 Uhr (GMT+2)

- D. Boral Capital Conference

New York - 7. Mai 2026 - Vahan Ajamian

- Cannabis Europa

London - 26. Mai 2026 - Raj Grover

Deal Flow & Due Diligence: Einblicke in Europas nächste M&A-Welle - 14:00 Uhr (GMT+1)

- TD Cowen Future of the Consumer Conference

New York - 2. Juni 2026 - Vahan Ajamian - 9:30 Uhr (EDT)

- Planet MicroCap

Las Vegas - 17. Juni 2026 - Raj Grover - 10:00 Uhr (PDT)

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 220 inländischen Geschäftsstandorten und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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